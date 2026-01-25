Union Neuchâtel largement battu par les Foxes à Lausanne

Deuxième défaite d’affilée et de la semaine pour Union Neuchâtel en Swiss Basketball League. Après avoir été battus par les Lions de Genève, les joueurs de Chad Timberlake se sont inclinés 87-60 ce dimanche sur le parquet des Pully Lausanne Foxes. Les visiteurs étaient menés de 10 points avant le dernier quart-temps. Les Neuchâtelois restent troisièmes du classement mais perdent des plumes par rapport à leurs poursuivants.

Samedi prochain à Montreux, Union Neuchâtel défiera Fribourg Olympic en demi-finale de la SBL Cup. /vco





Les statistiques du match

Le classement de SBL