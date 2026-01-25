Union Neuchâtel largement battu par les Foxes à Lausanne

Les joueurs de Chad Timberlake ont subi dimanche leur deuxième revers de suite en Swiss Basketball ...
Union Neuchâtel largement battu par les Foxes à Lausanne

Les joueurs de Chad Timberlake ont subi dimanche leur deuxième revers de suite en Swiss Basketball League, battus 87-60 par les Pully Lausanne Foxes. 

Lukas Keredzin et Union Neuchâtel ont coulé dans le quatrième quart-temps à Lausanne (photo : archives, Georges Henz). Lukas Keredzin et Union Neuchâtel ont coulé dans le quatrième quart-temps à Lausanne (photo : archives, Georges Henz).

Deuxième défaite d’affilée et de la semaine pour Union Neuchâtel en Swiss Basketball League. Après avoir été battus par les Lions de Genève, les joueurs de Chad Timberlake se sont inclinés 87-60 ce dimanche sur le parquet des Pully Lausanne Foxes. Les visiteurs étaient menés de 10 points avant le dernier quart-temps. Les Neuchâtelois restent troisièmes du classement mais perdent des plumes par rapport à leurs poursuivants.

Samedi prochain à Montreux, Union Neuchâtel défiera Fribourg Olympic en demi-finale de la SBL Cup. /vco


Les statistiques du match

Le classement de SBL


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Union Neuchâtel»

Rubriques du dossier
Fin de série pour Union Neuchâtel

Fin de série pour Union Neuchâtel

Union Neuchâtel face aux Lions de Genève en Coupe

Union Neuchâtel face aux Lions de Genève en Coupe

Union Neuchâtel dans le dernier carré 

Union Neuchâtel dans le dernier carré 

Et de neuf pour Union Neuchâtel !

Et de neuf pour Union Neuchâtel !

Actualités suivantes

Kyshawn George sort sur blessure

Kyshawn George sort sur blessure

Basketball    Actualisé le 25.01.2026 - 08:29

Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Basketball    Actualisé le 24.01.2026 - 06:24

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Basketball    Actualisé le 23.01.2026 - 07:11

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Basketball    Actualisé le 22.01.2026 - 07:49

Articles les plus lus

Fin de série pour Union Neuchâtel

Fin de série pour Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 21:34

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Basketball    Actualisé le 22.01.2026 - 07:49

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Basketball    Actualisé le 23.01.2026 - 07:11

Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Les Rockets battent le leader de la Conférence Est

Basketball    Actualisé le 24.01.2026 - 06:24

Union Neuchâtel face aux Lions de Genève en Coupe

Union Neuchâtel face aux Lions de Genève en Coupe

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 11:51

Fin de série pour Union Neuchâtel

Fin de série pour Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 21:34

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets

Basketball    Actualisé le 22.01.2026 - 07:49

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Une 8e défaite d'affilée pour George et les Wizards

Basketball    Actualisé le 23.01.2026 - 07:11

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Basketball    Actualisé le 20.01.2026 - 06:12

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 06:52

Union Neuchâtel face aux Lions de Genève en Coupe

Union Neuchâtel face aux Lions de Genève en Coupe

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 11:51

Fin de série pour Union Neuchâtel

Fin de série pour Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 21:34