Union Neuchâtel face aux Lions de Genève en Coupe

C'est un os pour Union Neuchâtel. Le club de Chad Timberlake se rendra sur le parquet des Lions ...
Union Neuchâtel face aux Lions de Genève en Coupe

C'est un os pour Union Neuchâtel. Le club de Chad Timberlake se rendra sur le parquet des Lions de Genève en demi-finale de la Coupe de Suisse. Le tirage au sort a eu lieu ce mercredi. 

Un sacré défi pour Chad Timberlake et ses joueurs. (Photo : archives)  Un sacré défi pour Chad Timberlake et ses joueurs. (Photo : archives) 

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Suisse de basketball, qui a eu lieu ce mercredi matin, n’a pas vraiment été favorable à Union Neuchâtel. L’équipe de Chad Timberlake devra en découdre avec les Lions de Genève, le champion de Suisse en titre. Autre désavantage : cette rencontre se tiendra sur sol lémanique et non pas à la Riveraine. Elle sera agendée entre les 13 et 15 février. L’autre demi-finale mettra aux prises Pully à Fribourg Olympic.

Avant de se rendre au bout du Léman, Union Neuchâtel passe déjà un test grandeur nature avec les Genevois en championnat, ce mercredi soir à domicile. /mne 


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Union Neuchâtel»

Rubriques du dossier
Union Neuchâtel dans le dernier carré 

Union Neuchâtel dans le dernier carré 

Et de neuf pour Union Neuchâtel !

Et de neuf pour Union Neuchâtel !

Union Neuchâtel inarrêtable

Union Neuchâtel inarrêtable

Union Neuchâtel qualifié pour le Final Four

Union Neuchâtel qualifié pour le Final Four

Actualités suivantes

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Basketball    Actualisé le 21.01.2026 - 06:52

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Basketball    Actualisé le 20.01.2026 - 06:12

Kyshawn George marque 29 points en vain

Kyshawn George marque 29 points en vain

Basketball    Actualisé le 18.01.2026 - 08:40

Union Neuchâtel dans le dernier carré 

Union Neuchâtel dans le dernier carré 

Basketball    Actualisé le 17.01.2026 - 10:35

Articles les plus lus

Union Neuchâtel vise le 10 sur 10

Union Neuchâtel vise le 10 sur 10

Basketball    Actualisé le 16.01.2026 - 11:07

Union Neuchâtel dans le dernier carré 

Union Neuchâtel dans le dernier carré 

Basketball    Actualisé le 17.01.2026 - 10:35

Kyshawn George marque 29 points en vain

Kyshawn George marque 29 points en vain

Basketball    Actualisé le 18.01.2026 - 08:40

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Basketball    Actualisé le 20.01.2026 - 06:12

NBA:Les Suisses Niederhäuser et George ont brillé lors de leur duel

NBA:Les Suisses Niederhäuser et George ont brillé lors de leur duel

Basketball    Actualisé le 15.01.2026 - 08:56

Union Neuchâtel vise le 10 sur 10

Union Neuchâtel vise le 10 sur 10

Basketball    Actualisé le 16.01.2026 - 11:07

Union Neuchâtel dans le dernier carré 

Union Neuchâtel dans le dernier carré 

Basketball    Actualisé le 17.01.2026 - 10:35

Kyshawn George marque 29 points en vain

Kyshawn George marque 29 points en vain

Basketball    Actualisé le 18.01.2026 - 08:40

NBA: Capela et Niederhäuser gagnent avec leurs équipes

NBA: Capela et Niederhäuser gagnent avec leurs équipes

Basketball    Actualisé le 06.01.2026 - 08:46

Les Wizards battus pour le retour de George

Les Wizards battus pour le retour de George

Basketball    Actualisé le 10.01.2026 - 07:12

NBA:Les Suisses Niederhäuser et George ont brillé lors de leur duel

NBA:Les Suisses Niederhäuser et George ont brillé lors de leur duel

Basketball    Actualisé le 15.01.2026 - 08:56

Union Neuchâtel vise le 10 sur 10

Union Neuchâtel vise le 10 sur 10

Basketball    Actualisé le 16.01.2026 - 11:07