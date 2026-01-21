Union Neuchâtel face aux Lions de Genève en Coupe

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Suisse de basketball, qui a eu lieu ce mercredi matin, n’a pas vraiment été favorable à Union Neuchâtel. L’équipe de Chad Timberlake devra en découdre avec les Lions de Genève, le champion de Suisse en titre. Autre désavantage : cette rencontre se tiendra sur sol lémanique et non pas à la Riveraine. Elle sera agendée entre les 13 et 15 février. L’autre demi-finale mettra aux prises Pully à Fribourg Olympic.

Avant de se rendre au bout du Léman, Union Neuchâtel passe déjà un test grandeur nature avec les Genevois en championnat, ce mercredi soir à domicile. /mne