Fin de série pour Union Neuchâtel

Les Lions de Genève mettent fin à la folle série d'Union Neuchâtel. Le troupe de Chad Timberlake a été battue 96-83 mercredi soir à La Riveraine en Swiss Basketball League. Les Neuchâtelois ont tenu tête aux champions de Suisse en titre pendant une mi-temps, n'étant menés que de quatre longueurs après 20 minutes de jeu (43-47). Mais les Genevois n'ont pas tremblé et ont repris plus de dix points d'avance dans le troisième quart-temps (62-76). Les Unionnistes ont tout tenté pour revenir dans la dernière période, mais sans y parvenir.

Ce revers vient mettre fin à l'incroyable série de dix victoires de rang, toutes compétitions confondues, des Neuchâtelois.

Au classement, l'équipe de Chad Timberlake est toujours 3e, avec désormais six points de retard sur Genève.

Pas le temps de ressasser : les basketteurs du Littoral rejouent déjà dimanche à 16h sur le parquet de Pully Lausanne. /lgn





Les statistiques





Le classement