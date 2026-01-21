Fin de série pour Union Neuchâtel

Les basketteurs neuchâtelois se sont inclinés devant les Lions de Genève 96-83 mercredi soir ...
Fin de série pour Union Neuchâtel

Les basketteurs neuchâtelois se sont inclinés devant les Lions de Genève 96-83 mercredi soir en Swiss Basketball League. Une défaite qui met fin à l'incroyable série de dix victoires de rang d'Union Neuchâtel.

Lukas Keredzin a été élu meilleur joueur de la rencontre côté neuchâtelois, avec ses 20 points inscrits mercredi soir. Lukas Keredzin a été élu meilleur joueur de la rencontre côté neuchâtelois, avec ses 20 points inscrits mercredi soir.

Les Lions de Genève mettent fin à la folle série d'Union Neuchâtel. Le troupe de Chad Timberlake a été battue 96-83 mercredi soir à La Riveraine en Swiss Basketball League. Les Neuchâtelois ont tenu tête aux champions de Suisse en titre pendant une mi-temps, n'étant menés que de quatre longueurs après 20 minutes de jeu (43-47). Mais les Genevois n'ont pas tremblé et ont repris plus de dix points d'avance dans le troisième quart-temps (62-76). Les Unionnistes ont tout tenté pour revenir dans la dernière période, mais sans y parvenir. 

Ce revers vient mettre fin à l'incroyable série de dix victoires de rang, toutes compétitions confondues, des Neuchâtelois. 

Au classement, l'équipe de Chad Timberlake est toujours 3e, avec désormais six points de retard sur Genève. 

Pas le temps de ressasser : les basketteurs du Littoral rejouent déjà dimanche à 16h sur le parquet de Pully Lausanne. /lgn 


Les statistiques


Le classement 


Union Neuchâtel face aux Lions de Genève en Coupe

Union Neuchâtel dans le dernier carré 

Et de neuf pour Union Neuchâtel !

Union Neuchâtel inarrêtable

Union Neuchâtel face aux Lions de Genève en Coupe

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Kyshawn George marque 29 points en vain

Union Neuchâtel dans le dernier carré 

Kyshawn George marque 29 points en vain

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Les Rockets de Capela renversent San Antonio

Union Neuchâtel vise le 10 sur 10

Union Neuchâtel dans le dernier carré 

Kyshawn George marque 29 points en vain

Les Clippers décrochent un 6e succès d'affilée

Les Wizards battus pour le retour de George

NBA:Les Suisses Niederhäuser et George ont brillé lors de leur duel

Union Neuchâtel vise le 10 sur 10

Union Neuchâtel dans le dernier carré 

