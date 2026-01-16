Union Neuchâtel vise le 10 sur 10

Invaincus depuis neuf matches, les hommes de Chad Timberlake veulent enchaîner. Les Unionistes ...
Union Neuchâtel vise le 10 sur 10

Invaincus depuis neuf matches, les hommes de Chad Timberlake veulent enchaîner. Les Unionistes font face au BBC Monthey vendredi soir en quart de finale de la Coupe de Suisse de basketball.

Kevin Martina entend bien ramener Union Neuchâtel dans le dernier carré de la Coupe de Suisse cette saison encore. (photo : Georges Henz). Kevin Martina entend bien ramener Union Neuchâtel dans le dernier carré de la Coupe de Suisse cette saison encore. (photo : Georges Henz).

Union Neuchâtel veut sa place dans le dernier carré. Le club de la Riveraine affronte le BBC Monthey vendredi soir en quart de finale de la Coupe de Suisse de basketball. Une rencontre que les Unionistes abordent en pleine confiance. Ils restent en effet sur une formidable série de neuf succès consécutifs, toutes compétitions confondues. Pas de quoi, toutefois, rassasier cette jeune formation qui en veut encore plus. « C’est bien de gagner neuf matches, mais si on en perd un, on retombe à zéro et ça ne sert à rien », lance l’Unioniste Kevin Martina.

Kevin Martina : « On doit rester humble et tout donner. »

Ecouter le son

Des joueurs à surveiller

Finaliste la saison dernière en Coupe de Suisse, le club de la Riveraine s’attend à une « bataille » à la salle du Reposieux. Même si les Neuchâtelois ont remporté leurs deux confrontations face à cet adversaire en championnat cette saison (97-96 et 87-81), ils savent que rien ne sera facile ce vendredi. « Ils auront le public derrière eux et ils ont deux très bons joueurs américains, Kendrick Tchoua et Junior Robinson, qu’on a du mal à canaliser et qui peuvent changer le match en quelques minutes », analyse Kevin Martina.

Kevin Martina : « Il va falloir être très concentré et ne pas les prendre de haut. »

Ecouter le son

Le coup d’envoi de cette rencontre de Coupe de Suisse entre le BBC Monthey et Union Neuchâtel est programmé ce soir à 19h. Une partie à suivre en direct sur RTN dès 18h45 avec Marcel Neuenschwander au commentaire. /gjo


