Union Neuchâtel vise le 10 sur 10

Des joueurs à surveiller

Finaliste la saison dernière en Coupe de Suisse, le club de la Riveraine s’attend à une « bataille » à la salle du Reposieux. Même si les Neuchâtelois ont remporté leurs deux confrontations face à cet adversaire en championnat cette saison (97-96 et 87-81), ils savent que rien ne sera facile ce vendredi. « Ils auront le public derrière eux et ils ont deux très bons joueurs américains, Kendrick Tchoua et Junior Robinson, qu’on a du mal à canaliser et qui peuvent changer le match en quelques minutes », analyse Kevin Martina.