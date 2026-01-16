Union Neuchâtel dans le dernier carré de la Coupe de Suisse

Union Neuchâtel s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Suisse de basketball vendredi ...
Union Neuchâtel s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Suisse de basketball vendredi soir aux dépens de Monthey par 83-74

Justin Hill d'Union Neuchâtel (photo : Georges Henz). Justin Hill d'Union Neuchâtel (photo : Georges Henz).

Union Neuchâtel a éliminé le BBC Monthey vendredi soir en quart de finale de Coupe de Suisse de basketball par 83-74. Développement suit


