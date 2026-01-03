Union Neuchâtel commence l'année 2026 comme il a fini 2025 : par une victoire. Les basketteurs de la Riveraine sont allés s'imposer 95-89 sur le parquet des Bâlois de Starwings, samedi en Swiss Basketball League. Les joueurs de Chad Timberlake signent ainsi un neuvième succès consécutif toutes compétitions confondues et renforcent leur place dans le trio de tête du championnat. Les visiteurs ont fait la course en tête, avant de se faire un peu peur dans le quatrième quart-temps. L'Américain Justin Hill a inscrit la bagatelle de 33 points lors de cette rencontre. Prochain match d'Union Neuchâtel : le 16 janvier à Monthey, en quarts de finale de la Coupe de Suisse. /vco
Et de neuf pour Union Neuchâtel !
Les basketteurs neuchâtelois se sont imposés 95-89 sur le parquet de Starwings Bâle, samedi
RTN
