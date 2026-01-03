Et de neuf pour Union Neuchâtel !

Les basketteurs neuchâtelois se sont imposés 95-89 sur le parquet de Starwings Bâle, samedi ...
Et de neuf pour Union Neuchâtel !

Les basketteurs neuchâtelois se sont imposés 95-89 sur le parquet de Starwings Bâle, samedi en SBL. Les joueurs de Chad Timberlake n'en finissent plus de gagner et renforcent leur troisième place au classement.

Justin Hill a inscrit 33 points en terrain bâlois (photo : archives). Justin Hill a inscrit 33 points en terrain bâlois (photo : archives).

Union Neuchâtel commence l'année 2026 comme il a fini 2025 : par une victoire. Les basketteurs de la Riveraine sont allés s'imposer 95-89 sur le parquet des Bâlois de Starwings, samedi en Swiss Basketball League. Les joueurs de Chad Timberlake signent ainsi un neuvième succès consécutif toutes compétitions confondues et renforcent leur place dans le trio de tête du championnat. Les visiteurs ont fait la course en tête, avant de se faire un peu peur dans le quatrième quart-temps. L'Américain Justin Hill a inscrit la bagatelle de 33 points lors de cette rencontre. Prochain match d'Union Neuchâtel : le 16 janvier à Monthey, en quarts de finale de la Coupe de Suisse. /vco


Les statistiques du match

Le classement de SBL


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Union Neuchâtel»

Rubriques du dossier
Union Neuchâtel inarrêtable

Union Neuchâtel inarrêtable

Union Neuchâtel qualifié pour le Final Four

Union Neuchâtel qualifié pour le Final Four

Justin Hill au service de l’équipe d’Union Neuchâtel

Justin Hill au service de l’équipe d’Union Neuchâtel

Union Neuchâtel en machine de guerre 

Union Neuchâtel en machine de guerre 

Actualités suivantes

Sixième succès d'affilée pour les Clippers

Sixième succès d'affilée pour les Clippers

Basketball    Actualisé le 02.01.2026 - 07:23

Les Clippers sur leur lancée, 16 points pour Niederhäuser

Les Clippers sur leur lancée, 16 points pour Niederhäuser

Basketball    Actualisé le 31.12.2025 - 07:40

Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 30.12.2025 - 07:32

Les Clippers et les Wizards enchaînent

Les Clippers et les Wizards enchaînent

Basketball    Actualisé le 29.12.2025 - 07:18

Articles les plus lus

Les Rockets dominent Cleveland 117-100

Les Rockets dominent Cleveland 117-100

Basketball    Actualisé le 28.12.2025 - 07:50

Les Clippers et les Wizards enchaînent

Les Clippers et les Wizards enchaînent

Basketball    Actualisé le 29.12.2025 - 07:18

Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 30.12.2025 - 07:32

Les Clippers sur leur lancée, 16 points pour Niederhäuser

Les Clippers sur leur lancée, 16 points pour Niederhäuser

Basketball    Actualisé le 31.12.2025 - 07:40

Kyshawn George décisif, les Wizards victorieux

Kyshawn George décisif, les Wizards victorieux

Basketball    Actualisé le 27.12.2025 - 07:38

Les Rockets dominent Cleveland 117-100

Les Rockets dominent Cleveland 117-100

Basketball    Actualisé le 28.12.2025 - 07:50

Les Clippers et les Wizards enchaînent

Les Clippers et les Wizards enchaînent

Basketball    Actualisé le 29.12.2025 - 07:18

Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 30.12.2025 - 07:32

NBA: Les Knicks matent les Cavaliers pour Noël

NBA: Les Knicks matent les Cavaliers pour Noël

Basketball    Actualisé le 25.12.2025 - 21:05

Wemby et les Spurs gâchent le Noël du champion

Wemby et les Spurs gâchent le Noël du champion

Basketball    Actualisé le 26.12.2025 - 07:36

Kyshawn George décisif, les Wizards victorieux

Kyshawn George décisif, les Wizards victorieux

Basketball    Actualisé le 27.12.2025 - 07:38

Les Rockets dominent Cleveland 117-100

Les Rockets dominent Cleveland 117-100

Basketball    Actualisé le 28.12.2025 - 07:50