Les basketteuses de Neuchâtelles regardent vers le haut

Nul besoin pour Neuchâtelles d’obtenir cette promotion sur le parquet. Un dossier de candidature crédible semble suffire. La difficulté est d’abord financière. Aujourd’hui, le budget de Neuchâtelles tourne autour de 100'000 francs. « Il faut déjà aller les chercher. Heureusement qu’on a les cotisations. Je ne sais pas combien [la montée] coûterait, mais il faudrait en tout cas doubler le budget », anticipe le dirigeant.





Problème de salle ?

Ajoutons que le plus gros obstacle pour les pensionnaires de la Maladière – elles évoluent dans la salle triple – ce seront peut-être les infrastructures. « Une troisième équipe de ligue nationale à Neuchâtel poserait des problèmes de salle », admet le coprésident de Neuchâtelles. L’ancien membre du comité d’Union Neuchâtel ne s’interdit pas de penser à la Riveraine – « pourquoi pas avant les matches des Unionistes… » – mais il est conscient que le puzzle sera difficile à assembler.