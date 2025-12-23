Les basketteuses de Neuchâtelles regardent vers le haut

Les Neuchâteloises ne s’attendaient pas à jouer le haut de classement de 1re ligue, pour leur première saison à ce niveau. Les dirigeants, eux, envisagent déjà la ligue nationale.
Les joueuses de Neuchâtelles sont dans le haut du panier, en 1re ligue féminine de basketball. Les Neuchâteloises, qui vivent leur première saison à ce niveau, sont actuellement 5es sur 13 avec 14 points en 9 matches. L’équipe peut compter sur ses jeunes joueuses, médaillées de bronze du championnat de Suisse des moins de 18 ans le printemps dernier. « On est très étonné de nos résultats. On pensait jouer le bas de classement », raconte Heinz Hoffmann, le coprésident du club.
Heinz Hoffmann : « On est très surpris de nos résultats. »
La seule chose qui manque encore à la formation de Matteo Augello, « c’est la profondeur de banc », estime le dirigeant. L’accession du club neuchâtelois à la troisième division n’a pas « attiré de joueuses hors canton », regrette ce passionné de basketball. Peut-être faut-il pour cela viser encore plus haut… Car s’il en a la possibilité, le club n’hésitera pas à jouer en ligue nationale. Et ce dès la saison prochaine. « Le haut niveau, c’est ce qui va attirer d’autres joueuses. Et permettre à nos éléments actuels de se développer », estime Heinz Hoffmann. Depuis la faillite d’Université en 2009, Neuchâtel n’a plus compté d’équipe féminine en ligue nationale.
« La perspective de la ligue nationale est un moteur. »
Nul besoin pour Neuchâtelles d’obtenir cette promotion sur le parquet. Un dossier de candidature crédible semble suffire. La difficulté est d’abord financière. Aujourd’hui, le budget de Neuchâtelles tourne autour de 100'000 francs. « Il faut déjà aller les chercher. Heureusement qu’on a les cotisations. Je ne sais pas combien [la montée] coûterait, mais il faudrait en tout cas doubler le budget », anticipe le dirigeant.
Problème de salle ?
Ajoutons que le plus gros obstacle pour les pensionnaires de la Maladière – elles évoluent dans la salle triple – ce seront peut-être les infrastructures. « Une troisième équipe de ligue nationale à Neuchâtel poserait des problèmes de salle », admet le coprésident de Neuchâtelles. L’ancien membre du comité d’Union Neuchâtel ne s’interdit pas de penser à la Riveraine – « pourquoi pas avant les matches des Unionistes… » – mais il est conscient que le puzzle sera difficile à assembler.
« Avec trois équipes de ligue nationale, on aurait des problèmes de salle. »
Le championnat de 1re ligue reprend le 8 janvier pour Neuchâtelles, qui reçoit Martigny à 18h, avec comme enjeu une possible place sur le podium provisoire du groupe ouest. /vco