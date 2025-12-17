Justin Hill au service de l’équipe d’Union Neuchâtel

Le meneur américain est revenu au jeu samedi après une absence d’environ un mois. Arrivé mi-septembre ...
Justin Hill au service de l’équipe d’Union Neuchâtel

Le meneur américain est revenu au jeu samedi après une absence d’environ un mois. Arrivé mi-septembre à Neuchâtel, Justin Hill apprécie le rôle important qu’il a dans un effectif très jeune. Il rêve de titre avec Union. Rencontre.

Justin Hill a montré son importance samedi en inscrivant 24 points contre Fribourg Olympic. (Photo : archives Albin Tissier) Justin Hill a montré son importance samedi en inscrivant 24 points contre Fribourg Olympic. (Photo : archives Albin Tissier)

C’est une équipe d’Union Neuchâtel boostée qui va tenter de se qualifier pour le Final Four. Les basketteurs de La Riveraine reçoivent Pully-Lausanne en quart de finale de la SBL Cup ce mercredi à 19h30. La troupe de Chad Timberlake est en pleine confiance : elle reste sur six victoires de rang, la dernière étant contre Fribourg Olympic le week-end passé. Le meneur américain Justin Hill faisait, samedi, son retour à la compétition après une blessure. Et il a brillé, inscrivant 24 points. Arrivé mi-septembre à Neuchâtel, le natif de Houston, au Texas a rapidement su se mettre au service de son équipe. « J’essaie de faire tout ce que je peux pour donner à mon équipe le plus de chance de gagner », explique-t-il.

Justin Hill : « On travaille dur et on sait qu’on peut accomplir de grandes choses. »

Justin Hill est arrivé à Neuchâtel tout droit des Etats-Unis. Ce n’est que sa deuxième expérience en dehors du pays, lui qui « ne sait même pas à quel âge » il a commencé le basket, tant ce sport était ancré dans sa famille. Il estime bien s’adapter à sa vie en Suisse : « les gens sont vraiment sympas ici ». Une adaptation également nécessaire au sein de sa nouvelle équipe et dans son rôle prépondérant au sein de l’effectif unioniste. « On n’est pas ensemble depuis longtemps donc on a dû créer un groupe rapidement et trouver le moyen de bien jouer les uns avec les autres », développe l’Américain.

« Je pense qu’on a encore beaucoup de choses à montrer et je me réjouis de voir jusqu’où on peut aller. »

Justin Hill nourrit des ambitions avec Union Neuchâtel. « Je pense que l’on peut gagner contre n’importe quelle équipe. Donc essayons de faire ça et voir si on peut remporter des titres avec Neuchâtel », conclut-il. Le premier pas pour soulever un trophée est donc ce mercredi en quart de finale de la SBL Cup. Une rencontre face à Pully-Lausanne que vous pourrez suivre en direct sur RTN dès 19h15. /lgn


 

