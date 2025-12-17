Justin Hill au service de l’équipe d’Union Neuchâtel

Le meneur américain est revenu au jeu samedi après une absence d’environ un mois. Arrivé mi-septembre à Neuchâtel, Justin Hill apprécie le rôle important qu’il a dans un effectif très jeune. Il rêve de titre avec Union. Rencontre.
C’est une équipe d’Union Neuchâtel boostée qui va tenter de se qualifier pour le Final Four. Les basketteurs de La Riveraine reçoivent Pully-Lausanne en quart de finale de la SBL Cup ce mercredi à 19h30. La troupe de Chad Timberlake est en pleine confiance : elle reste sur six victoires de rang, la dernière étant contre Fribourg Olympic le week-end passé. Le meneur américain Justin Hill faisait, samedi, son retour à la compétition après une blessure. Et il a brillé, inscrivant 24 points. Arrivé mi-septembre à Neuchâtel, le natif de Houston, au Texas a rapidement su se mettre au service de son équipe. « J’essaie de faire tout ce que je peux pour donner à mon équipe le plus de chance de gagner », explique-t-il.
Justin Hill : « On travaille dur et on sait qu’on peut accomplir de grandes choses. »
Justin Hill est arrivé à Neuchâtel tout droit des Etats-Unis. Ce n’est que sa deuxième expérience en dehors du pays, lui qui « ne sait même pas à quel âge » il a commencé le basket, tant ce sport était ancré dans sa famille. Il estime bien s’adapter à sa vie en Suisse : « les gens sont vraiment sympas ici ». Une adaptation également nécessaire au sein de sa nouvelle équipe et dans son rôle prépondérant au sein de l’effectif unioniste. « On n’est pas ensemble depuis longtemps donc on a dû créer un groupe rapidement et trouver le moyen de bien jouer les uns avec les autres », développe l’Américain.
« Je pense qu’on a encore beaucoup de choses à montrer et je me réjouis de voir jusqu’où on peut aller. »
Justin Hill nourrit des ambitions avec Union Neuchâtel. « Je pense que l’on peut gagner contre n’importe quelle équipe. Donc essayons de faire ça et voir si on peut remporter des titres avec Neuchâtel », conclut-il. Le premier pas pour soulever un trophée est donc ce mercredi en quart de finale de la SBL Cup. Une rencontre face à Pully-Lausanne que vous pourrez suivre en direct sur RTN dès 19h15. /lgn