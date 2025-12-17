Justin Hill au service de l’équipe d’Union Neuchâtel

C’est une équipe d’Union Neuchâtel boostée qui va tenter de se qualifier pour le Final Four. Les basketteurs de La Riveraine reçoivent Pully-Lausanne en quart de finale de la SBL Cup ce mercredi à 19h30. La troupe de Chad Timberlake est en pleine confiance : elle reste sur six victoires de rang, la dernière étant contre Fribourg Olympic le week-end passé. Le meneur américain Justin Hill faisait, samedi, son retour à la compétition après une blessure. Et il a brillé, inscrivant 24 points. Arrivé mi-septembre à Neuchâtel, le natif de Houston, au Texas a rapidement su se mettre au service de son équipe. « J’essaie de faire tout ce que je peux pour donner à mon équipe le plus de chance de gagner », explique-t-il.