Large victoire d’Union Neuchâtel à Lugano

Union Neuchâtel vainqueur à Lugano. Ce samedi, face à la lanterne rouge de Swiss Basketball League, la troupe de Chad Timberlake n’a pas tremblé et s’est imposée 88-57.

Après le premier quart-temps, le score était de 22-9 en faveur des Unionistes. Le ton de la rencontre était donné. Malgré un léger réveil des Tessinois après la pause, les Neuchâtelois ont su maintenir leur adversaire à distance grâce à un très bon Brendan Favre, auteur de 23 points à l’issue de la partie.

Union Neuchâtel consolide ainsi sa quatrième place au classement. Prochain rendez-vous pour les joueurs de la Riveraine : samedi prochain à domicile face à l’actuel leader du championnat, Fribourg Olympic. /Ave