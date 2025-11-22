Union Neuchâtel souverain à la Riveraine

Les hommes de Chad Timberlake se sont imposés 91-81 à domicile contre le BBC Nyon dans le championnat de Swiss Basketball League
Lukas Keredzin d'Union Neuchâtel.
Longtemps serrée, la rencontre entre Union Neuchâtel et le BBC Nyon a finalement tourné en faveur des Unionistes. À domicile, les basketteurs de la Riveraine ont battu leur adversaire vaudois 91-81 dans le championnat de Swiss Basketball League. Développement suit. /jam
Ce site utilise des cookies à des fins de statistiques, d’optimisation et de marketing ciblé. En poursuivant votre visite sur cette page, vous acceptez l’utilisation des cookies aux fins énoncées ci-dessus. En savoir plus.