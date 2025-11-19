Union Neuchâtel poursuit sa route en Coupe de Suisse

Union Neuchâtel passe le cap en Coupe de Suisse. La formation de Swiss Basketball League a logiquement pris la mesure des Goldcoast Wallabies, pensionnaires de Ligue B, 101-63 mercredi soir en huitième de finale de la compétition.

En terre zurichoise, précisément à Erlenbach, le suspense n’aura duré que huit petites minutes. Le temps pour les Neuchâtelois, alors menés 20-16, d’appuyer sur l’accélérateur et de mener à leur tour 41-23 quelques minutes plus tard.

Par la suite, les Unionistes ont parfaitement su gérer leur avantage, bien aidés par les 28 points de Brendan Favre, meilleur compteur de cette partie.

Union Neuchâtel poursuit donc sa route dans cette Coupe de Suisse et disputera les quarts de finale au mois de janvier.

D’ici là, place au championnat pour les hommes de Chad Timberlake avec la réception du BBC Nyon ce samedi déjà dès 18h. Un match à suivre en direct sur RTN. /gjo