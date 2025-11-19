Union Neuchâtel poursuit sa route en Coupe de Suisse

Le club de la Riveraine a facilement disposé des Goldcoast Wallabies 101-63 mercredi soir en ...
Union Neuchâtel poursuit sa route en Coupe de Suisse

Le club de la Riveraine a facilement disposé des Goldcoast Wallabies 101-63 mercredi soir en huitième de finale de la Coupe de Suisse de basketball. Sur le parquet zurichois, les Unionistes ont fait respecter la logique face au pensionnaire de Ligue B.

Union Neuchâtel a fait le job mercredi soir en huitième de finale de la Coupe de Suisse. (Photo d'archives : Albin Tissier)  Union Neuchâtel a fait le job mercredi soir en huitième de finale de la Coupe de Suisse. (Photo d'archives : Albin Tissier) 

Union Neuchâtel passe le cap en Coupe de Suisse. La formation de Swiss Basketball League a logiquement pris la mesure des Goldcoast Wallabies, pensionnaires de Ligue B, 101-63 mercredi soir en huitième de finale de la compétition.

En terre zurichoise, précisément à Erlenbach, le suspense n’aura duré que huit petites minutes. Le temps pour les Neuchâtelois, alors menés 20-16, d’appuyer sur l’accélérateur et de mener à leur tour 41-23 quelques minutes plus tard.

Par la suite, les Unionistes ont parfaitement su gérer leur avantage, bien aidés par les 28 points de Brendan Favre, meilleur compteur de cette partie.

Union Neuchâtel poursuit donc sa route dans cette Coupe de Suisse et disputera les quarts de finale au mois de janvier. 

D’ici là, place au championnat pour les hommes de Chad Timberlake avec la réception du BBC Nyon ce samedi déjà dès 18h. Un match à suivre en direct sur RTN. /gjo

Le télégramme de la rencontre

Les huitièmes de finale de Coupe de Suisse


Horaire connu pour Union Neuchâtel

Horaire connu pour Union Neuchâtel

Union Neuchâtel atomise Massagno au Tessin

Union Neuchâtel atomise Massagno au Tessin

Union Neuchâtel s'impose au bout du suspense

Union Neuchâtel s’impose au bout du suspense

Izan Le Meut, la taille au service du collectif

Izan Le Meut, la taille au service du collectif

LeBron James lance enfin sa 23e saison record

LeBron James lance enfin sa 23e saison record

Basketball    Actualisé le 19.11.2025 - 07:37

La Suisse nettement battue par l'Autriche

La Suisse nettement battue par l'Autriche

Basketball    Actualisé le 18.11.2025 - 20:49

Les Clippers perdent encore, Niederhäuser sur le banc

Les Clippers perdent encore, Niederhäuser sur le banc

Basketball    Actualisé le 18.11.2025 - 08:33

Horaire connu pour Union Neuchâtel

Horaire connu pour Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 17.11.2025 - 16:49

Washington perd le choc des « cancres »

Washington perd le choc des « cancres »

Basketball    Actualisé le 17.11.2025 - 07:37

Horaire connu pour Union Neuchâtel

Horaire connu pour Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 17.11.2025 - 16:49

Les Clippers perdent encore, Niederhäuser sur le banc

Les Clippers perdent encore, Niederhäuser sur le banc

Basketball    Actualisé le 18.11.2025 - 08:33

La Suisse nettement battue par l'Autriche

La Suisse nettement battue par l'Autriche

Basketball    Actualisé le 18.11.2025 - 20:49

Washington perd le choc des « cancres »

Washington perd le choc des « cancres »

Basketball    Actualisé le 17.11.2025 - 07:37

Union Neuchâtel atomise Massagno au Tessin

Union Neuchâtel atomise Massagno au Tessin

Basketball    Actualisé le 17.11.2025 - 09:43

Horaire connu pour Union Neuchâtel

Horaire connu pour Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 17.11.2025 - 16:49

Les Clippers perdent encore, Niederhäuser sur le banc

Les Clippers perdent encore, Niederhäuser sur le banc

Basketball    Actualisé le 18.11.2025 - 08:33

Un 3e succès d'affilée pour les Rockets

Un 3e succès d'affilée pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 15.11.2025 - 08:42

Qualification de l'Euro dames: large succès suisse

Qualification de l'Euro dames: large succès suisse

Basketball    Actualisé le 15.11.2025 - 19:11

Washington perd le choc des « cancres »

Washington perd le choc des « cancres »

Basketball    Actualisé le 17.11.2025 - 07:37

Union Neuchâtel atomise Massagno au Tessin

Union Neuchâtel atomise Massagno au Tessin

Basketball    Actualisé le 17.11.2025 - 09:43