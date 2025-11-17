Horaire connu pour Union Neuchâtel

Le club de Swiss Basketball League recevra Pully Lausanne le 17 décembre en quarts de finale
Le club de Swiss Basketball League recevra Pully Lausanne le 17 décembre en quarts de finale de la SBL Cup. Une victoire sera synonyme de participation au final four.

Les joueurs d'Union Neuchâtel ont une belle carte à jouer en SBL Cup.  Les joueurs d'Union Neuchâtel ont une belle carte à jouer en SBL Cup. 

Union Neuchâtel connaît l’horaire de son match des quarts de finale de la SBL Cup. Le club unioniste recevra Pully – Lausanne, mercredi 17 décembre à 19h30, à la salle de La Riveraine, en quarts de finale de la compétition. Il disputera cette partie à domicile en vertu de sa quatrième place obtenue au terme du premier tour du championnat de Swiss Basketball League.

En cas de succès contre Pully Lausanne, Union Neuchâtel sera qualifié pour le final four des 31 janvier et 1er février prochains. /mne


