Union Neuchâtel atomise Massagno au Tessin

Union Neuchâtel a donné la leçon à Massagno dimanche au Tessin, en Swiss Basketball League. Les Unionistes se sont imposés sur le résultat, sans appel, de 95 – 53.

Si le score était encore de 17 partout au terme du premier quart-temps et 43 – 30 à la pause, les protégés de Chad Timberlake ont atomisé leur adversaire dans le troisième quart-temps, en signant un « partiel » de 39 – 9. Sans commentaire.

Union Neuchâtel fête ainsi son premier succès à l’extérieur de la saison, le quatrième en huit matches. Et surtout, les Neuchâtelois bouclent le premier tour du championnat au 4e rang, synonyme de qualification pour la SBL Cup. Ils recevront ainsi Pully – Lausanne, mi-décembre, en quarts de finale de cette compétition. /mne