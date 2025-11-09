Union Neuchâtel s’est offert une belle victoire à la Riveraine. Dans une rencontre haletante et disputée jusqu’aux dernières secondes, les hommes de Chad Timberlake ont eu le dernier mot face à Pully Lausanne 82-74. Solides collectivement et appliqués dans le money-time, les Unionistes confirment leur montée en puissance et signent un troisième succès en sept matches de Swiss Basketball League. Développement suit / fph
Union Neuchâtel s’impose au bout du suspense
Union Neuchâtel a remporté un match accroché face à Pully Lausanne, dimanche à la Riveraine ...
RTN
Actualités suivantes
NBA: les Clippers de Niederhäuser s'inclinent en Arizona
Basketball • Actualisé le 07.11.2025 - 08:37
Articles les plus lus
NBA: les Clippers de Niederhäuser s'inclinent en Arizona
Basketball • Actualisé le 07.11.2025 - 08:37
NBA: les Clippers de Niederhäuser s'inclinent en Arizona
Basketball • Actualisé le 07.11.2025 - 08:37