Union Neuchâtel s’impose au bout du suspense

Union Neuchâtel s’est offert une belle victoire à la Riveraine. Dans une rencontre haletante et disputée jusqu’aux dernières secondes, les hommes de Chad Timberlake ont eu le dernier mot face à Pully Lausanne 82-74. Solides collectivement et appliqués dans le money-time, les Unionistes confirment leur montée en puissance et signent un troisième succès en sept matches de Swiss Basketball League. Développement suit / fph