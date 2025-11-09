Izan Le Meut, la taille au service du collectif

Lors de la dernière rencontre des Neuchâtelois, Izan Le Meut a aussi été l’un des deux joueurs les plus utilisés par Chad Timberlake, avec son jeune coéquipier Lukas Keredezin; deux néophytes à qui l’on en demande beaucoup, mais Izan Le Meut voit cela comme une chance : « Ils auraient pu prendre n'importe quel Américain plus expérimenté. Ils ont fait le pari de prendre un jeune et de le faire venir. C'est une légère pression, mais surtout un honneur, et c’est comme ça que je peux être confiant puisqu’on croit en moi. »