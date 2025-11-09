Izan Le Meut, la taille au service du collectif

Après une lourde défaite face aux Lions de Genève mardi 94-67 en Swiss Basketball League, l’Unioniste Izan Le Meut, 20 ans, veut redresser la barre dès 16h dimanche à la Riveraine contre Pully-Lausanne Foxes. Rencontre avec un jeune joueur de 2m10 plein de talent.
Union Neuchâtel veut retrouver le chemin de la victoire. Izan Le Meut, 20 ans, espère que cela arrivera dès dimanche après-midi à la Riveraine face aux Pully-Lausanne Foxes en Swiss Basketball League (SBL). Le pivot de 2m10 reste sur plusieurs performances individuelles solides. Mardi dernier, face aux Lions de Genève, il a capté 15 rebonds – une statistique exceptionnelle en SBL – et, selon le Breton, c’est ce type de prestation qu’il doit reproduire s'il entend peser dans le jeu neuchâtelois. « Je ne sais pas si prendre 15 rebonds doit être systématique, mais en tout cas, en prendre un maximum possible, c'est la chose que je dois faire le plus régulièrement », explique-t-il.
Lors de la dernière rencontre des Neuchâtelois, Izan Le Meut a aussi été l’un des deux joueurs les plus utilisés par Chad Timberlake, avec son jeune coéquipier Lukas Keredezin; deux néophytes à qui l’on en demande beaucoup, mais Izan Le Meut voit cela comme une chance : « Ils auraient pu prendre n'importe quel Américain plus expérimenté. Ils ont fait le pari de prendre un jeune et de le faire venir. C'est une légère pression, mais surtout un honneur, et c’est comme ça que je peux être confiant puisqu’on croit en moi. »
Izan Le Meut : « Pour cette saison 25-26, je voulais beaucoup de temps de jeu. »
Même s’il considère cela comme un honneur, le Breton aurait tout de même apprécié la présence d’un joueur d’expérience dans le contingent, ce qui aurait pu profiter à toute l’équipe. Toutefois, Izan Le Meut nuance : « Un vétéran pour nous aider dans la quête d'expérience basket ne serait pas de refus, mais je pense que Chad (Timberlake), à ce niveau-là, a toute l'expérience requise de par sa jeune carrière de coach et sa très grande carrière de joueur. »
« On doit rester humbles, tous communiquer, tous s'entraider, et c'est comme ça qu'on va avancer très, très vite. »
Union Neuchâtel accueille Pully-Lausanne Foxes ce dimanche à 16h à la Riveraine. Une rencontre à vivre en direct sur RTN avec le commentaire de Darryl Jeanneret dès 15h45. /yca