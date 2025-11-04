Union Neuchâtel croqué par les Lions de Genève

Union Neuchâtel n’a pas vraiment eu l’ombre d'une chance mardi soir au Grand-Saconnex, en Swiss Basketball League. L’équipe de Chad Timberlake s’est inclinée 94-67 à l’occasion de la 6e journée du championnat. Elle a été menée au score de la première à la dernière seconde de jeu. Au milieu du troisième quart-temps, elle était revenue à huit points de son adversaire, avant de craquer définitivement. Sa résistance a été vaine. Face à une solide défense genevoise, les Unionistes ont surtout pêché à la finition : leur taux de réussite aux shoots à deux points est de 37% seulement contre 61% à la formation lémanique. Toute la différence est là.

Avec 18 points à son actif, le distributeur américain Justin Hill a été le meilleur compteur du club neuchâtelois.

Au classement, Union Neuchâtel recule de la 7e à la 8e place avec deux victoires en six rencontres. Les protégés de Chad Timberlake disputeront leur prochain match, dimanche 9 novembre à 16 heures à La Riveraine, contre Pully Lausanne. /mne