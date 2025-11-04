Union Neuchâtel croqué par les Lions de Genève

Les basketteurs unionistes ont perdu 94-67 contre le champion de Suisse en titre mardi soir ...
Union Neuchâtel croqué par les Lions de Genève

Les basketteurs unionistes ont perdu 94-67 contre le champion de Suisse en titre mardi soir au Grand-Saconnex en Swiss Basketball League. Ils n’ont jamais fait mine de pouvoir l’emporter.

Chad Timberlake devra encore donner de la voix permettre à ses joueurs de l'emporter Chad Timberlake devra encore donner de la voix permettre à ses joueurs de l'emporter

Union Neuchâtel n’a pas vraiment eu l’ombre d'une chance mardi soir au Grand-Saconnex, en Swiss Basketball League. L’équipe de Chad Timberlake s’est inclinée 94-67 à l’occasion de la 6e journée du championnat. Elle a été menée au score de la première à la dernière seconde de jeu. Au milieu du troisième quart-temps, elle était revenue à huit points de son adversaire, avant de craquer définitivement.  Sa résistance a été vaine. Face à une solide défense genevoise, les Unionistes ont surtout pêché à la finition : leur taux de réussite aux shoots à deux points est de 37% seulement contre 61% à la formation lémanique. Toute la différence est là.

Avec 18 points à son actif, le distributeur américain Justin Hill a été le meilleur compteur du club neuchâtelois.

Au classement, Union Neuchâtel recule de la 7e à la 8e place avec deux victoires en six rencontres. Les protégés de Chad Timberlake disputeront leur prochain match, dimanche 9 novembre à 16 heures à La Riveraine, contre Pully Lausanne. /mne

Les statistiques du match
Le classement


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Union Neuchâtel»

Rubriques du dossier
Union Neuchâtel face à une équipe de LNB en huitième

Union Neuchâtel face à une équipe de LNB en huitième

Union Neuchâtel perd pied après la pause

Union Neuchâtel perd pied après la pause

Union passe facilement le cap

Union passe facilement le cap

Arthur Borel absent jusqu'en janvier

Arthur Borel absent jusqu'en janvier

Actualités suivantes

Houston brille, Niederhäuser en G League

Houston brille, Niederhäuser en G League

Basketball    Actualisé le 04.11.2025 - 08:33

Wemby se rate à Phoenix, première défaite des Spurs

Wemby se rate à Phoenix, première défaite des Spurs

Basketball    Actualisé le 03.11.2025 - 08:15

Un 3e succès d'affilée pour les Rockets

Un 3e succès d'affilée pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 02.11.2025 - 07:23

OKC trop fort pour George et les Wizards

OKC trop fort pour George et les Wizards

Basketball    Actualisé le 31.10.2025 - 07:41

Articles les plus lus

La NBA approuve la vente record des Lakers

La NBA approuve la vente record des Lakers

Basketball    Actualisé le 30.10.2025 - 19:37

OKC trop fort pour George et les Wizards

OKC trop fort pour George et les Wizards

Basketball    Actualisé le 31.10.2025 - 07:41

Un 3e succès d'affilée pour les Rockets

Un 3e succès d'affilée pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 02.11.2025 - 07:23

Wemby se rate à Phoenix, première défaite des Spurs

Wemby se rate à Phoenix, première défaite des Spurs

Basketball    Actualisé le 03.11.2025 - 08:15

NBA: les Houston Rockets et Capela s'imposent à Toronto

NBA: les Houston Rockets et Capela s'imposent à Toronto

Basketball    Actualisé le 30.10.2025 - 13:51

La NBA approuve la vente record des Lakers

La NBA approuve la vente record des Lakers

Basketball    Actualisé le 30.10.2025 - 19:37

OKC trop fort pour George et les Wizards

OKC trop fort pour George et les Wizards

Basketball    Actualisé le 31.10.2025 - 07:41

Un 3e succès d'affilée pour les Rockets

Un 3e succès d'affilée pour les Rockets

Basketball    Actualisé le 02.11.2025 - 07:23

Union Neuchâtel face à une équipe de LNB en huitième

Union Neuchâtel face à une équipe de LNB en huitième

Basketball    Actualisé le 29.10.2025 - 11:38

NBA: les Houston Rockets et Capela s'imposent à Toronto

NBA: les Houston Rockets et Capela s'imposent à Toronto

Basketball    Actualisé le 30.10.2025 - 08:14

NBA: les Houston Rockets et Capela s'imposent à Toronto

NBA: les Houston Rockets et Capela s'imposent à Toronto

Basketball    Actualisé le 30.10.2025 - 13:51

La NBA approuve la vente record des Lakers

La NBA approuve la vente record des Lakers

Basketball    Actualisé le 30.10.2025 - 19:37