Union Neuchâtel face à une équipe de LNB en huitième

Un tirage favorable pour Union Neuchâtel ce mercredi : les joueurs de Chad Timberlake défieront l'équipe zurichoise des Goldcoast Wallabies, une formation de Ligue B, en huitième de finale de la Coupe de Suisse de basketball. Le match aura lieu sur le parquet alémanique entre le lundi 10 et le samedi 22 novembre. La date et l’heure de la rencontre doivent encore être confirmées. /yca