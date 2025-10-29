Union Neuchâtel face à une équipe de LNB en huitième

Le club de basketball de La Riveraine affrontera les Zurichois de Goldcoast Wallabies en huitième ...
Union Neuchâtel face à une équipe de LNB en huitième

Le club de basketball de La Riveraine affrontera les Zurichois de Goldcoast Wallabies en huitième de finale de la Coupe de Suisse. Cette rencontre se jouera entre le 10 et le 22 novembre.

Union Neuchâtel s’est qualifié pour les huitièmes de finale mercredi dernier grâce à sa victoire 104-81 contre Renens Basket. (Photo archives : Albin Tissier) Union Neuchâtel s’est qualifié pour les huitièmes de finale mercredi dernier grâce à sa victoire 104-81 contre Renens Basket. (Photo archives : Albin Tissier)

Un tirage favorable pour Union Neuchâtel ce mercredi : les joueurs de Chad Timberlake défieront l'équipe zurichoise des Goldcoast Wallabies, une formation de Ligue B, en huitième de finale de la Coupe de Suisse de basketball. Le match aura lieu sur le parquet alémanique entre le lundi 10 et le samedi 22 novembre. La date et l’heure de la rencontre doivent encore être confirmées. /yca


