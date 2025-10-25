Union Neuchâtel perd pied après la pause

C’était pourtant bien parti ! Union Neuchâtel s’est incliné par 85 – 76 (26-20 20-27 10-17 19-22) samedi en domicile contre Starwings, en Swiss Basketball League. Et pourtant, les protégés de Chad Timberlake sont bien rentrés dans la partie. Ils menaient 26 – 20 au terme du premier quart temps. Mais ils n’ont pas réussi à poursuivre sur cette lancée. Les Unionistes ont progressivement perdu pied. Menés d’un point à la pause, ils n’ont pas trouvé les solutions pour contrer une équipe bâloise qui a clairement resserré sa défense après le thé.

Après avoir remporté ses deux premiers matches disputés cette saison à domicile, Union Neuchâtel s’est heurté à plus fort que lui. Après cinq journées de championnat, le club de La Riveraine occupe ainsi la sixième place du classement. /mne