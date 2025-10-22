Union passe facilement le cap

Union Neuchâtel tient son rang. À la salle du Léman, le club de Swiss Basketball League a logiquement pris la mesure de Renens Basket 104-81 mercredi soir en 16e de finale de la Coupe de Suisse. Face au pensionnaire de 1re ligue, les hommes de Chad Timberlake n’ont jamais douté. Ils menaient d’ailleurs déjà 28-18 après le premier quart, puis 57-36 à la mi-temps.

Finalistes, la saison dernière, les Unionistes se qualifient ainsi en huitième de finale de la compétition. Le prochain tour aura lieu en novembre, à une date encore à définir. Quant au tirage au sort, il se tiendra le 29 octobre.

D'ici là, les Neuchâtelois retrouveront le championnat de Swiss Basketball League. La prochaine rencontre de la troupe de la Riveraine est programmée samedi à domicile face à Starwings. /gjo





Le télégramme de la rencontre

Les résultats des 16es de finale de Coupe de Suisse