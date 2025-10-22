Union passe facilement le cap

En terre vaudoise, Union Neuchâtel a aisément disposé de Renens Basket, pensionnaire de 1re ...
Union passe facilement le cap

En terre vaudoise, Union Neuchâtel a aisément disposé de Renens Basket, pensionnaire de 1re ligue, 104-81 mercredi soir en 16e de finale de la Coupe de Suisse.

Union Neuchâtel n'est pas tombé dans le piège lors de son entrée en lice en Coupe de Suisse. (photo d'archives : Albin Tissier)  Union Neuchâtel n'est pas tombé dans le piège lors de son entrée en lice en Coupe de Suisse. (photo d'archives : Albin Tissier) 

Union Neuchâtel tient son rang. À la salle du Léman, le club de Swiss Basketball League a logiquement pris la mesure de Renens Basket 104-81 mercredi soir en 16e de finale de la Coupe de Suisse. Face au pensionnaire de 1re ligue, les hommes de Chad Timberlake n’ont jamais douté. Ils menaient d’ailleurs déjà 28-18 après le premier quart, puis 57-36 à la mi-temps.

Finalistes, la saison dernière, les Unionistes se qualifient ainsi en huitième de finale de la compétition. Le prochain tour aura lieu en novembre, à une date encore à définir. Quant au tirage au sort, il se tiendra le 29 octobre. 

D'ici là, les Neuchâtelois retrouveront le championnat de Swiss Basketball League. La prochaine rencontre de la troupe de la Riveraine est programmée samedi à domicile face à Starwings. /gjo


Le télégramme de la rencontre 

Les résultats des 16es de finale de Coupe de Suisse


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Union Neuchâtel»

Rubriques du dossier
Arthur Borel absent jusqu'en janvier

Arthur Borel absent jusqu'en janvier

Union Neuchâtel l’emporte d’un rien

Union Neuchâtel l’emporte d’un rien

Pas de miracle pour Union Neuchâtel à Fribourg

Pas de miracle pour Union Neuchâtel à Fribourg

Union Neuchâtel de retour à la maison

Union Neuchâtel de retour à la maison

Actualités suivantes

Arthur Borel absent jusqu'en janvier

Arthur Borel absent jusqu'en janvier

Basketball    Actualisé le 22.10.2025 - 17:07

Le Thunder bat les Rockets de Clint Capela en champion

Le Thunder bat les Rockets de Clint Capela en champion

Basketball    Actualisé le 22.10.2025 - 08:31

Avec trois Suisses, et avec OKC en favori

Avec trois Suisses, et avec OKC en favori

Basketball    Actualisé le 21.10.2025 - 06:03

Union Neuchâtel l’emporte d’un rien

Union Neuchâtel l’emporte d’un rien

Basketball    Actualisé le 19.10.2025 - 11:32

Articles les plus lus

Olympic gagne le choc au sommet

Olympic gagne le choc au sommet

Basketball    Actualisé le 18.10.2025 - 20:13

Union Neuchâtel l’emporte d’un rien

Union Neuchâtel l’emporte d’un rien

Basketball    Actualisé le 19.10.2025 - 11:32

Avec trois Suisses, et avec OKC en favori

Avec trois Suisses, et avec OKC en favori

Basketball    Actualisé le 21.10.2025 - 06:03

Le Thunder bat les Rockets de Clint Capela en champion

Le Thunder bat les Rockets de Clint Capela en champion

Basketball    Actualisé le 22.10.2025 - 08:31

Russell Westbrook signe à Sacramento

Russell Westbrook signe à Sacramento

Basketball    Actualisé le 17.10.2025 - 07:33

Olympic gagne le choc au sommet

Olympic gagne le choc au sommet

Basketball    Actualisé le 18.10.2025 - 20:13

Union Neuchâtel l’emporte d’un rien

Union Neuchâtel l’emporte d’un rien

Basketball    Actualisé le 19.10.2025 - 11:32

Avec trois Suisses, et avec OKC en favori

Avec trois Suisses, et avec OKC en favori

Basketball    Actualisé le 21.10.2025 - 06:03

Eurocup dames: nouveau succès pour Elfic Fribourg

Eurocup dames: nouveau succès pour Elfic Fribourg

Basketball    Actualisé le 16.10.2025 - 20:15

Les Spurs prolongent Wembanyama jusqu'en 2027

Les Spurs prolongent Wembanyama jusqu'en 2027

Basketball    Actualisé le 17.10.2025 - 07:31

Russell Westbrook signe à Sacramento

Russell Westbrook signe à Sacramento

Basketball    Actualisé le 17.10.2025 - 07:33

Olympic gagne le choc au sommet

Olympic gagne le choc au sommet

Basketball    Actualisé le 18.10.2025 - 20:13