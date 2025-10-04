Union Neuchâtel de retour à la maison

Le meneur et arrière d’Union Neuchâtel, Lukas Keredzin, s’apprête à disputer sa première rencontre ...
Union Neuchâtel de retour à la maison

Le meneur et arrière d’Union Neuchâtel, Lukas Keredzin, s’apprête à disputer sa première rencontre de Swiss Basketball League à La Riveraine sous le maillot neuchâtelois. Il compte sur son équipe pour afficher un visage plus combatif.

Union Neuchâtel retrouvera le public de la Riveraine samedi soir. (Photo archives : Bertrand Pfaff) Union Neuchâtel retrouvera le public de la Riveraine samedi soir. (Photo archives : Bertrand Pfaff)

Le nouveau joueur d’Union Neuchâtel, Lukas Keredzin, estime que son équipe a les moyens de battre n’importe quel adversaire du championnat. Premier test samedi à 18h00 contre Lugano. Pour leur première rencontre à domicile de la saison de Swiss Basketball League, les Unionistes veulent se racheter après la lourde défaite subie à Nyon (98-72) lors de l’ouverture du championnat. Et pour y parvenir, Lukas Keredzin, le meneur et arrière arrivé cet été en provenance de Nyon mise sur la combativité de ses coéquipiers : « Je pense qu’on peut battre n’importe quelle équipe, tout dépend du visage qu’on montre », dit le jeune homme de 20 ans.

Lukas Keredzin : « Je pense qu’on aurait pu battre Nyon et qu’on peut battre plein d’équipes dans ce championnat. »

Ecouter le son

Un public intense 

« Je me souviens d’un mercredi soir, on avait joué avec Nyon contre Neuchâtel, il y avait beaucoup de monde pour un mercredi », se rappelle le joueur. Pour cette première rencontre à La Riveraine, Lukas Keredzin compte sur le public pour pousser son équipe : « Ils sont souvent là pour les matches. »

« Le public neuchâtelois est très intense. »

Ecouter le son

La première rencontre à domicile d’Union Neuchâtel contre Lugano sera à suivre en direct sur RTN samedi dès 17h45. Marcel Neuenschwander sera sur place pour vous faire vivre ce rendez-vous. /yca


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Union Neuchâtel»

Rubriques du dossier
Union Neuchâtel largement dominé

Union Neuchâtel largement dominé

Union Neuchâtel a soif d’apprendre

Union Neuchâtel a soif d’apprendre

Second renfort étranger pour Union Neuchâtel

Second renfort étranger pour Union Neuchâtel

Présentation d'équipe pour Union Neuchâtel

Présentation d'équipe pour Union Neuchâtel

Actualités suivantes

Victor Wembanyama prêt à rejouer, huit mois après

Victor Wembanyama prêt à rejouer, huit mois après

Basketball    Actualisé le 29.09.2025 - 20:03

La Trotteuse-Tissot 2025 se dévoile

La Trotteuse-Tissot 2025 se dévoile

Basketball    Actualisé le 29.09.2025 - 15:14

Union Neuchâtel largement dominé

Union Neuchâtel largement dominé

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 19:23

Union Neuchâtel a soif d’apprendre

Union Neuchâtel a soif d’apprendre

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 09:00

Articles les plus lus

La stabilité genevoise face à de revanchards Fribourgeois

La stabilité genevoise face à de revanchards Fribourgeois

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 06:03

Union Neuchâtel a soif d’apprendre

Union Neuchâtel a soif d’apprendre

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 09:00

Union Neuchâtel largement dominé

Union Neuchâtel largement dominé

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 19:23

La Trotteuse-Tissot 2025 se dévoile

La Trotteuse-Tissot 2025 se dévoile

Basketball    Actualisé le 29.09.2025 - 15:14

Un duel Genève-Fribourg en SBL messieurs

Un duel Genève-Fribourg en SBL messieurs

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 05:03

La stabilité genevoise face à de revanchards Fribourgeois

La stabilité genevoise face à de revanchards Fribourgeois

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 06:03

Union Neuchâtel a soif d’apprendre

Union Neuchâtel a soif d’apprendre

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 09:00

Union Neuchâtel largement dominé

Union Neuchâtel largement dominé

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 19:23

L'effectif d'Union Neuchâtel est au complet

L'effectif d'Union Neuchâtel est au complet

Basketball    Actualisé le 23.09.2025 - 11:22

Les Lakers prolongent le contrat de leur coach JJ Redick

Les Lakers prolongent le contrat de leur coach JJ Redick

Basketball    Actualisé le 26.09.2025 - 08:19

Un duel Genève-Fribourg en SBL messieurs

Un duel Genève-Fribourg en SBL messieurs

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 05:03

La stabilité genevoise face à de revanchards Fribourgeois

La stabilité genevoise face à de revanchards Fribourgeois

Basketball    Actualisé le 27.09.2025 - 06:03