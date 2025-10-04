Union Neuchâtel de retour à la maison

Le meneur et arrière d’Union Neuchâtel, Lukas Keredzin, s’apprête à disputer sa première rencontre de Swiss Basketball League à La Riveraine sous le maillot neuchâtelois. Il compte sur son équipe pour afficher un visage plus combatif.
Le nouveau joueur d’Union Neuchâtel, Lukas Keredzin, estime que son équipe a les moyens de battre n’importe quel adversaire du championnat. Premier test samedi à 18h00 contre Lugano. Pour leur première rencontre à domicile de la saison de Swiss Basketball League, les Unionistes veulent se racheter après la lourde défaite subie à Nyon (98-72) lors de l’ouverture du championnat. Et pour y parvenir, Lukas Keredzin, le meneur et arrière arrivé cet été en provenance de Nyon mise sur la combativité de ses coéquipiers : « Je pense qu’on peut battre n’importe quelle équipe, tout dépend du visage qu’on montre », dit le jeune homme de 20 ans.
Lukas Keredzin : « Je pense qu’on aurait pu battre Nyon et qu’on peut battre plein d’équipes dans ce championnat. »
Un public intense
« Je me souviens d’un mercredi soir, on avait joué avec Nyon contre Neuchâtel, il y avait beaucoup de monde pour un mercredi », se rappelle le joueur. Pour cette première rencontre à La Riveraine, Lukas Keredzin compte sur le public pour pousser son équipe : « Ils sont souvent là pour les matches. »
« Le public neuchâtelois est très intense. »
La première rencontre à domicile d’Union Neuchâtel contre Lugano sera à suivre en direct sur RTN samedi dès 17h45. Marcel Neuenschwander sera sur place pour vous faire vivre ce rendez-vous. /yca