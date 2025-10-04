Union Neuchâtel de retour à la maison

Le nouveau joueur d’Union Neuchâtel, Lukas Keredzin, estime que son équipe a les moyens de battre n’importe quel adversaire du championnat. Premier test samedi à 18h00 contre Lugano. Pour leur première rencontre à domicile de la saison de Swiss Basketball League, les Unionistes veulent se racheter après la lourde défaite subie à Nyon (98-72) lors de l’ouverture du championnat. Et pour y parvenir, Lukas Keredzin, le meneur et arrière arrivé cet été en provenance de Nyon mise sur la combativité de ses coéquipiers : « Je pense qu’on peut battre n’importe quelle équipe, tout dépend du visage qu’on montre », dit le jeune homme de 20 ans.