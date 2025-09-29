La Trotteuse-Tissot 2025 se dévoile

Les inscriptions s’ouvrent le 1er octobre. Les contours de la prochaine édition de la Trotteuse-Tissot, prévue samedi 13 décembre à La Chaux-de-Fonds, sont connus. Cette manifestation sera marquée par le Tissot-Trail 1853 sur un parcours exigeant de 18,53 km. Les amateurs de marche pourront profiter d’un parcours de walking de 16,1 km.

Pour les plus jeunes, la mini-trotteuse se déroulera sur des distances allant de 450 m à 1'350 mètres. « Grâce au soutien d’un partenaire, les inscriptions pour les enfants seront gratuites », précisent les organisateurs dans leur communiqué. Ceux-ci ont l’ambition de réunir 4'000 participants dans la Métropole horlogère, le jour J. La tente officielle sera désormais dressée près de l’arrivée, à la rue Jaquet-Droz. /comm-mne