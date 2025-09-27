Union Neuchâtel largement dominé

En ouverture de la saison de Swiss Basketball League, l'équipe de Chad Timberlake a perdu sur ...
Union Neuchâtel largement dominé

En ouverture de la saison de Swiss Basketball League, l'équipe de Chad Timberlake a perdu sur le parquet du BBC Nyon 98-72. 

Kevin Martina et ses coéquipiers ont subi un lourd revers.  (Photo : Bertrand Pfaff) Kevin Martina et ses coéquipiers ont subi un lourd revers.  (Photo : Bertrand Pfaff)

Union Neuchâtel a entamé samedi l’exercice 2025 – 2026 de Swiss Basketball League. Pour l’occasion, la jeune phalange de Chad Timberlake était en déplacement sur le parquet du BBC Nyon. Elle a été dominée dès les premiers instants de la partie, ne parvenant pas à rivaliser avec son adversaire. Les Unionistes ont subi un lourd revers 98-72. /mne


