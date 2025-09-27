Union Neuchâtel largement dominé

Union Neuchâtel a entamé samedi l’exercice 2025 – 2026 de Swiss Basketball League. Pour l’occasion, la jeune phalange de Chad Timberlake était en déplacement sur le parquet du BBC Nyon. Elle a été dominée dès les premiers instants de la partie, ne parvenant pas à rivaliser avec son adversaire. Les Unionistes ont subi un lourd revers 98-72. /mne