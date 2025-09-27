Union Neuchâtel a soif d’apprendre

Les basketteurs du Littoral retrouvent les parquets de Swiss Basketball League ce samedi. Après un été mouvementé, la jeune équipe d’Union Neuchâtel est prête à affronter Nyon avec son nouveau coach principal Chad Timberlake.
Union Neuchâtel est de retour sur les parquets. Le club du Littoral retrouve les parquets de Swiss Basketball League ce samedi, avec une première rencontre à Nyon à 17h30. L’été s'est avéré très mouvementé du côté de la Riveraine, entre difficultés financières, attente de la licence de jeu et effectif complètement remanié. Sept joueurs sont partis, remplacés par sept autres. Le staff a également changé : Mitar Trivunovic a quitté Union et c’est son assistant Chad Timberlake qui prend le poste de coach principal. Il sera assisté de Matteo Augello. Un été agité que Chad Timberlake n’a pas trop mal vécu. « Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Mais pour moi, c’est allé, parce que je ne me suis pas fait trop de soucis », explique l’Américain. Chad Timberlake reconnaît que préparer une saison dans l’élite sans être sûr de pouvoir la jouer est un peu difficile : « Un grand défi », n’hésite-t-il pas à dire. D’autant plus que c’est la première fois que l’ancien joueur professionnel occupe le poste d’entraîneur principal. « Oui, c’est une belle opportunité ».
Chad Timberlake : « Ça va être du plaisir, peu importe ce qui se passe, on va faire de notre mieux. »
Malgré tous les changements dans l’effectif, et les arrivées tardives des derniers renforts, le coach d’Union Neuchâtel estime que son équipe est prête pour commencer la saison : « Physiquement c’est sûr, maintenant il faut voir si on l’est aussi mentalement », développe Chad Timberlake. Pour l’Américain, la plus grande force de son équipe est qu’elle est particulièrement soudée. En revanche, son effectif est jeune, très jeune ! Et ce manque d’expérience est identifié comme la plus grande faiblesse d’Union Neuchâtel pour cette saison 2025/2026, selon son coach.
« Peu importe si l’on s’entraine dur, ils ne peuvent pas savoir ce que cela implique d’avoir ces responsabilités avant le premier match. »
Les objectifs de Chad Timberlake pour l’exercice ne sont pas comptables, mais plutôt une question d’attitude. « Notre objectif est de s’assurer de faire tout ce que l’on peut pour qu’à la fin de la saison, on regarde en arrière et on se dise : peu importe si on a fini dans le haut ou dans le bas du classement, on est là parce qu’on a tout donné. On n’a pas triché et sauté une étape du processus, que ce soit en tant que joueur ou moi en tant que coach », relèvet-t-il.
Un effectif revu et toujours plus jeune
L’effectif d’Union Neuchâtel pour cette saison de Swiss Basketball League est composé de 13 joueurs. Et le nouveau staff a décidé de nommer le jeune Neuchâtelois Arthur Borel au poste de capitaine. Il sera secondé par Kevin Martina. Le Genevois fait partie des six basketteurs qui sont restés à Union. Kevin Martina reconnaît qu’il a fallu s’adapter aux nouveaux joueurs qui arrivaient au compte-goutte à l’entraînement. Mais cela s’est quand même bien passé, selon lui. « C’est vrai que les nouveaux qui se rajoutent, ils ont un QI basket qui est quand même assez élevé, du coup ils viennent vite dans le jeu, dans le système », explique-t-il.
Kevin Martina : « Il faut que je sois un leader ! »
Le nouveau co-capitaine d’Union Neuchâtel pourra montrer l’exemple dès ce samedi, 17h30 sur le parquet du BBC Nyon. /lgn
L’effectif d’Union Neuchâtel pour la saison 2025/2026 :
- Arthur Borel (ancien – capitaine)
- Silmy Joao Caputo (nouveau)
- Nikola Damjanovic (ancien)
- Brendan Favre (nouveau)
- Justin Hill (nouveau – USA)
- Lukas Keredzin (nouveau)
- Izan Le Meut (nouveau – France)
- Kevin Martina (ancien – co-capitaine)
- Pavodi Mbemba (nouveau)
- Niv Rozenholtz (nouveau)
- Rodin Sangwa (ancien)
- David Vuckovic (ancien)
- Loïc Wyttenbach (ancien)