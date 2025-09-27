Union Neuchâtel a soif d’apprendre

Les objectifs de Chad Timberlake pour l’exercice ne sont pas comptables, mais plutôt une question d’attitude. « Notre objectif est de s’assurer de faire tout ce que l’on peut pour qu’à la fin de la saison, on regarde en arrière et on se dise : peu importe si on a fini dans le haut ou dans le bas du classement, on est là parce qu’on a tout donné. On n’a pas triché et sauté une étape du processus, que ce soit en tant que joueur ou moi en tant que coach », relèvet-t-il.





Un effectif revu et toujours plus jeune

L’effectif d’Union Neuchâtel pour cette saison de Swiss Basketball League est composé de 13 joueurs. Et le nouveau staff a décidé de nommer le jeune Neuchâtelois Arthur Borel au poste de capitaine. Il sera secondé par Kevin Martina. Le Genevois fait partie des six basketteurs qui sont restés à Union. Kevin Martina reconnaît qu’il a fallu s’adapter aux nouveaux joueurs qui arrivaient au compte-goutte à l’entraînement. Mais cela s’est quand même bien passé, selon lui. « C’est vrai que les nouveaux qui se rajoutent, ils ont un QI basket qui est quand même assez élevé, du coup ils viennent vite dans le jeu, dans le système », explique-t-il.