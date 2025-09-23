L'effectif d'Union Neuchâtel est au complet

Avant d’entamer le championnat de Swiss Basketball League, samedi, Union Neuchâtel a annoncé les arrivées de deux nouveaux joueurs chablaisiens, Niv Rozenholtz et Brendan Favre. 

 Chad Timberlake peut être satisfait : il dispose de 13 joueurs pour entamer la saison.  (photo : Albin Tissier).  Chad Timberlake peut être satisfait : il dispose de 13 joueurs pour entamer la saison.  (photo : Albin Tissier).

Union Neuchâtel consolide son effectif ! Le club de Swiss Basketball League a annoncé mardi l’engagement de deux nouveaux joueurs helvétiques. Il s’agit de Brendan Favre et Niv Rozenholtz. Agé de 26 ans, Brendan Favre mesure 1m97. Il a évolué la dernière saison avec le BBC Monthey-Chablais. Ses statistiques personnelles font état de 24 matches disputés en championnat régulier, avec une moyenne de 12,4 points marqués. Auparavant, il avait porté les couleurs de Vevey Riviera, avec 9,3 points à son compteur par match.

Niv Rozenholtz a précisément porté le maillot de Vevey Riviera lors de l’exercice précédent, mais c’était en 1re ligue. Il a toutefois déjà évolué en Swiss Basketball League, avec le BBC Monthey-Chablais, lors de la saison 2019 – 2020.

Avant d’entamer le championnat, Union Neuchâtel dispose ainsi d’un effectif de treize joueurs, avec une moyenne d’âge de 22 ans. Son premier match de l’exercice 2025 – 2026 est programmé samedi dans la salle du BBC Nyon. /comm-mne


