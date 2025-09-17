Second renfort étranger pour Union Neuchâtel

Union Neuchâtel Basket accueille un deuxième renfort étranger. Le club de Swiss Basketball League l’annonce mardi soir dans un communiqué. L’Américain de 23 ans Justin Hill mesure 1m80 et évolue en poste 1-2. Le meneur de jeu provient de l'Université de Wichita State. Il s’apprête à vivre sa première saison professionnelle en dehors des États-Unis.

Après une période d'essai, Union confirme aussi l'engagement de Pavodi Mbemba en provenance du BBC Nyon. Le club a également prolongé pour une saison le contrat de Nikola Damjanovic et Silmy Joao Caputo fera à nouveau partie de l'effectif de la première équipe.

Le contingent d’Union Neuchâtel pour la saison comprend également le nom du Français Izan Le Meut, vice-champion du Monde U19 en 2023 avec l'équipe de France et du Suisse Lukas Keredzin, qui évoluait à Nyon. Kevin Martina, Arthur Borel, Rodin Sangwa, David Vuckovic et Loïc Wyttenbach restent à l’appel.

Enfin, le club Unioniste confirme que Chad Timberlake sera bien l'entraîneur principal pour la saison 2025-2026. Il était jusqu’ici assistant de l’ancien coach Mitar Trivunovic.

Les supporters sont invités à faire connaissance avec ce contingent lors de la soirée de présentation d'équipe ce vendredi dès 18h30 à la Riveraine. /comm-jhi