Présentation d'équipe pour Union Neuchâtel

Union Neuchâtel ne disputera pas de match amical contre le BBC Monthey-Chablais ce vendredi 19 septembre à La Riveraine. Cette rencontre est annulée. Le club valaisan a en effet renoncé à se déplacer en raison d’une infirmerie très remplie.

Si le match est annulé, le club unioniste organisera néanmoins une soirée ouverte à tous, dès 18h30, pour présenter son effectif de la saison 2025 – 2026. Les joueurs unionistes disputeront également des confrontations internes et ils participeront à des concours de tirs à trois points et de dunk.

Union Neuchâtel entamera le championnat de Swiss Basketball League, samedi 27 septembre à 17h30, sur le terrain du BBC Nyon. Des abonnements de saison sont encore en vente jusqu’à vendredi à prix réduits. /mne