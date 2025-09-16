Présentation d'équipe pour Union Neuchâtel

Le match amical entre Union Neuchâtel et Monthey, vendredi à La Riveraine est annulé. En revanche ...
Présentation d'équipe pour Union Neuchâtel

Le match amical entre Union Neuchâtel et Monthey, vendredi à La Riveraine est annulé. En revanche, la soirée reste ouverte à tous. Le club unioniste en profitera pour faire les présentations. 

L'entraîneur Chad Timberlake présentera ses joueurs vendredi soir (photo : Albin Tissier). L'entraîneur Chad Timberlake présentera ses joueurs vendredi soir (photo : Albin Tissier).

Union Neuchâtel ne disputera pas de match amical contre le BBC Monthey-Chablais ce vendredi 19 septembre à La Riveraine. Cette rencontre est annulée. Le club valaisan a en effet renoncé à se déplacer en raison d’une infirmerie très remplie.

Si le match est annulé, le club unioniste organisera néanmoins une soirée ouverte à tous, dès 18h30, pour présenter son effectif de la saison 2025 – 2026. Les joueurs unionistes disputeront également des confrontations internes et ils participeront à des concours de tirs à trois points et de dunk.

Union Neuchâtel entamera le championnat de Swiss Basketball League, samedi 27 septembre à 17h30, sur le terrain du BBC Nyon. Des abonnements de saison sont encore en vente jusqu’à vendredi à prix réduits. /mne


 

