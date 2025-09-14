Union Neuchâtel s’impose en amical

Pour son deuxième match de préparation en vue de la reprise du championnat de Swiss Basketball ...
Union Neuchâtel s’impose en amical

Pour son deuxième match de préparation en vue de la reprise du championnat de Swiss Basketball League, les Unionistes ont pris la mesure du BBC Monthey-Chablais 81-74 dimanche après-midi.

Nikola Damjanovic et ses coéquipiers se mettent en confiance en vue de la reprise du championnat. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Nikola Damjanovic et ses coéquipiers se mettent en confiance en vue de la reprise du championnat. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Performance encourageante pour Union Neuchâtel. Pour son deuxième match de préparation, les joueurs de Swiss Basketball League ont disposé du BBC Monthey-Chablais 81-74 dimanche après-midi.

Union Neuchâtel retrouvera cet adversaire pour son dernier match de préparation le vendredi 19 septembre à 19h30 à La Riveraine.

La reprise du championnat est, elle, fixée au 27 septembre pour les Unionistes sur le terrain du BBC Nyon. /gjo


