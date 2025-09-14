Union Neuchâtel s’impose en amical

Performance encourageante pour Union Neuchâtel. Pour son deuxième match de préparation, les joueurs de Swiss Basketball League ont disposé du BBC Monthey-Chablais 81-74 dimanche après-midi.

Union Neuchâtel retrouvera cet adversaire pour son dernier match de préparation le vendredi 19 septembre à 19h30 à La Riveraine.

La reprise du championnat est, elle, fixée au 27 septembre pour les Unionistes sur le terrain du BBC Nyon. /gjo