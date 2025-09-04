L’effectif d’Union Neuchâtel prend forme

Union Neuchâtel va de l’avant. Après avoir obtenu mercredi en deuxième instance sa licence de jeu pour évoluer en Swiss Basketball League la saison prochaine, le club annonce jeudi la signature de deux joueurs. D’abord, Nikola Damjanovic, au club depuis 2022, a été prolongé. Union Neuchâtel pourra également compter sur Silmy Joao Caputo lors du prochain exercice. Ce dernier avait exclusivement évolué avec les moins de 23 ans la saison dernière.

Actuellement, le club de la Riveraine compte neuf joueurs sous contrat. Kevin Martina, David Vuckovic, Arthur Borel, Loïc Wyttenbach, Rodin Sangwa et Nikola Damjanovic ont été prolongés, alors qu’Izan Le Meut, Lukas Keredzin, et Silmy Joao Caputo rejoignent la première équipe. /comm-gjo