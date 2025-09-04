L’effectif d’Union Neuchâtel prend forme

Après l’obtention de sa licence de jeu pour le prochain exercice de Swiss Basketball League ...
L’effectif d’Union Neuchâtel prend forme

Après l’obtention de sa licence de jeu pour le prochain exercice de Swiss Basketball League, le club de la Riveraine annonce la prolongation de Nikola Damjanovic et la signature de Silmy Joao Caputo.

Après avoir rejoint Union Neuchâtel en M16, puis la première équipe en 2020, Silmy Joao Caputo a évolué exclusivement avec la formation des moins de 23 ans la saison dernière. (Photo d'archives : Albin Tissier) Après avoir rejoint Union Neuchâtel en M16, puis la première équipe en 2020, Silmy Joao Caputo a évolué exclusivement avec la formation des moins de 23 ans la saison dernière. (Photo d'archives : Albin Tissier)

Union Neuchâtel va de l’avant. Après avoir obtenu mercredi en deuxième instance sa licence de jeu pour évoluer en Swiss Basketball League la saison prochaine, le club annonce jeudi la signature de deux joueurs. D’abord, Nikola Damjanovic, au club depuis 2022, a été prolongé. Union Neuchâtel pourra également compter sur Silmy Joao Caputo lors du prochain exercice. Ce dernier avait exclusivement évolué avec les moins de 23 ans la saison dernière.

Actuellement, le club de la Riveraine compte neuf joueurs sous contrat. Kevin Martina, David Vuckovic, Arthur Borel, Loïc Wyttenbach, Rodin Sangwa et Nikola Damjanovic ont été prolongés, alors qu’Izan Le Meut, Lukas Keredzin, et Silmy Joao Caputo rejoignent la première équipe. /comm-gjo


Actualisé le

 

