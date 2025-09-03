Union Neuchâtel reste dans l’élite

Après des mois d’attente, le club de la Riveraine annonce mercredi soir avoir obtenu l’autorisation d’évoluer en Swiss Basketball League la saison prochaine. Le club indique toutefois avoir décroché sa licence en seconde instance sous conditions.
Soulagement pour Union Neuchâtel. Ce mercredi soir, le club annonce avoir obtenu sa licence de jeu pour la prochaine saison de Swiss Basketball League. La nouvelle a été communiquée dans la soirée, en marge du match amical organisé contre Aix-Maurienne, un club français de Pro B, et perdu 98-67. Dans le détail, le texte précise que « le recours de la décision en première instance pour l'obtention de la licence en SBL a abouti ». Ainsi, Union Neuchâtel a désormais l’assurance d’évoluer encore dans l’élite du basketball helvétique cette saison. La licence a toutefois été octroyée sous certaines « conditions ». Des conditions que le club n'a pas détaillé dans son communiqué. /comm-gjo