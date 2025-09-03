Union Neuchâtel reste dans l’élite

Soulagement pour Union Neuchâtel. Ce mercredi soir, le club annonce avoir obtenu sa licence de jeu pour la prochaine saison de Swiss Basketball League. La nouvelle a été communiquée dans la soirée, en marge du match amical organisé contre Aix-Maurienne, un club français de Pro B, et perdu 98-67. Dans le détail, le texte précise que « le recours de la décision en première instance pour l'obtention de la licence en SBL a abouti ». Ainsi, Union Neuchâtel a désormais l’assurance d’évoluer encore dans l’élite du basketball helvétique cette saison. La licence a toutefois été octroyée sous certaines « conditions ». Des conditions que le club n'a pas détaillé dans son communiqué. /comm-gjo