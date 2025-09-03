Trois matches de préparation pour Union Neuchâtel

Les basketteurs de La Riveraine affronteront Aix-Maurienne Savoie Basket ce mercredi à 19h30 ...
Trois matches de préparation pour Union Neuchâtel

Les basketteurs de La Riveraine affronteront Aix-Maurienne Savoie Basket ce mercredi à 19h30 pour leur premier test. Ils continueront leur préparation par deux rencontres contre le BBC Monthey-Chablais.

Chad Timberlake dirigera ses premières rencontres en tant qu'entraîneur principal d'Union Neuchâtel (photo : Albin Tissier). Chad Timberlake dirigera ses premières rencontres en tant qu'entraîneur principal d'Union Neuchâtel (photo : Albin Tissier).

Union Neuchâtel a trois rencontres pour se tester. Selon le calendrier de Swiss Basketball, les joueurs de Chad Timberlake se déplacent sur le parquet d’Aix-Maurienne Savoie Basket ce mercredi à 19h30 pour leur premier match de préparation. Ils enchaineront par deux rencontres contre le BBC Monthey-Chablais, une équipe de Swiss Basketball League. Ces dernières sont agendées le 14 septembre à 16h00 en Valais, puis le 19 septembre à 19h30 à La Riveraine.

Pour rappel, Union Neuchâtel n’a toujours pas obtenu la licence qui lui permettra d’évoluer au premier échelon national lors de la prochaine saison qui débute le 27 septembre. /yca


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Union Neuchâtel»

Rubriques du dossier
Chad Timberlake assure l'intérim à Union Neuchâtel

Chad Timberlake assure l'intérim à Union Neuchâtel

Mitar Trivunovic a choisi de quitter Union Neuchâtel

Mitar Trivunovic a choisi de quitter Union Neuchâtel

Union Neuchâtel désire continuer en Swiss Basketball League

Union Neuchâtel désire continuer en Swiss Basketball League

Joanis Maquiesse va quitter Union Neuchâtel

Joanis Maquiesse va quitter Union Neuchâtel

Actualités suivantes

Damian Lillard ravit ses fans neuchâtelois à La Riveraine

Damian Lillard ravit ses fans neuchâtelois à La Riveraine

Basketball    Actualisé le 28.08.2025 - 10:00

L'ancien coach d'Union devient secrétaire de Swiss Basketball

L'ancien coach d'Union devient secrétaire de Swiss Basketball

Basketball    Actualisé le 26.08.2025 - 16:28

La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

Basketball    Actualisé le 20.08.2025 - 20:09

Chad Timberlake assure l'intérim à Union Neuchâtel

Chad Timberlake assure l'intérim à Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 19.08.2025 - 11:53

Articles les plus lus

Mitar Trivunovic a choisi de quitter Union Neuchâtel

Mitar Trivunovic a choisi de quitter Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 18.08.2025 - 12:16

Chad Timberlake assure l'intérim à Union Neuchâtel

Chad Timberlake assure l'intérim à Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 19.08.2025 - 11:53

La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

Basketball    Actualisé le 20.08.2025 - 20:09

L'ancien coach d'Union devient secrétaire de Swiss Basketball

L'ancien coach d'Union devient secrétaire de Swiss Basketball

Basketball    Actualisé le 26.08.2025 - 16:28

Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

Basketball    Actualisé le 16.08.2025 - 18:13

Mitar Trivunovic a choisi de quitter Union Neuchâtel

Mitar Trivunovic a choisi de quitter Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 18.08.2025 - 12:16

Chad Timberlake assure l'intérim à Union Neuchâtel

Chad Timberlake assure l'intérim à Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 19.08.2025 - 11:53

La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027

Basketball    Actualisé le 20.08.2025 - 20:09

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

Basketball    Actualisé le 13.08.2025 - 21:12

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

Basketball    Actualisé le 14.08.2025 - 09:03

Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

Basketball    Actualisé le 16.08.2025 - 18:13

Mitar Trivunovic a choisi de quitter Union Neuchâtel

Mitar Trivunovic a choisi de quitter Union Neuchâtel

Basketball    Actualisé le 18.08.2025 - 12:16