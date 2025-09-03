Trois matches de préparation pour Union Neuchâtel

Union Neuchâtel a trois rencontres pour se tester. Selon le calendrier de Swiss Basketball, les joueurs de Chad Timberlake se déplacent sur le parquet d’Aix-Maurienne Savoie Basket ce mercredi à 19h30 pour leur premier match de préparation. Ils enchaineront par deux rencontres contre le BBC Monthey-Chablais, une équipe de Swiss Basketball League. Ces dernières sont agendées le 14 septembre à 16h00 en Valais, puis le 19 septembre à 19h30 à La Riveraine.

Pour rappel, Union Neuchâtel n’a toujours pas obtenu la licence qui lui permettra d’évoluer au premier échelon national lors de la prochaine saison qui débute le 27 septembre. /yca