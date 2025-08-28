Damian Lillard ravit ses fans neuchâtelois à La Riveraine

C’est une journée qu’ils ne sont pas près d’oublier. Mercredi après-midi à la Riveraine, quatre équipes de jeunes basketteurs, de Val-de-Ruz, de Marin, de La Chaux-de-Fonds et d’Union Neuchâtel ont disputé un tournoi pas comme les autres. Ils ont évolué sous les yeux d’un des plus grands joueurs de la NBA : Damian Lillard. Invité par Tissot, dont il est l’ambassadeur, le meneur des Trail Blazers de Portland a pris part à quelques heures de festivités parmi lesquelles selfies, concours de dunks et de shoots à trois points notamment.

Actuellement en convalescence après une blessure au tendon d’Achille, le champion olympique 2020 a d’ailleurs apprécié pouvoir observer les jeunes basketteurs de la région. « Avec l’expérience, je suis capable de voir le potentiel des jeunes joueurs. Je peux voir leurs qualités, leur façon de jouer et j’aime bien suivre ce processus », explique-t-il.