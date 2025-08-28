Damian Lillard ravit ses fans neuchâtelois à La Riveraine

Damian Lillard ravit ses fans neuchâtelois à La Riveraine

Invité par Tissot, dont il est l’ambassadeur, le meneur des Trail Blazers de Portland a participé à plusieurs activités avec de jeunes basketteurs de la région mercredi à Neuchâtel. De quoi mettre des étoiles dans les yeux d’une bonne partie de l’assistance.

De jeunes joueurs du Val-de-Ruz, de Marin, de La Chaux-de-Fonds et d'Union Neuchâtel ont pu s'approcher de la légende Damian Lillard mercredi. De jeunes joueurs du Val-de-Ruz, de Marin, de La Chaux-de-Fonds et d'Union Neuchâtel ont pu s'approcher de la légende Damian Lillard mercredi.

C’est une journée qu’ils ne sont pas près d’oublier. Mercredi après-midi à la Riveraine, quatre équipes de jeunes basketteurs, de Val-de-Ruz, de Marin, de La Chaux-de-Fonds et d’Union Neuchâtel ont disputé un tournoi pas comme les autres. Ils ont évolué sous les yeux d’un des plus grands joueurs de la NBA : Damian Lillard. Invité par Tissot, dont il est l’ambassadeur, le meneur des Trail Blazers de Portland a pris part à quelques heures de festivités parmi lesquelles selfies, concours de dunks et de shoots à trois points notamment.

Actuellement en convalescence après une blessure au tendon d’Achille, le champion olympique 2020 a d’ailleurs apprécié pouvoir observer les jeunes basketteurs de la région. « Avec l’expérience, je suis capable de voir le potentiel des jeunes joueurs. Je peux voir leurs qualités, leur façon de jouer et j’aime bien suivre ce processus », explique-t-il.

Damian Lillard : « J’apprécie observer les jeunes. Je pense être capable de dire qui va devenir un grand joueur ou non ».

Des étoiles dans les yeux

Forcément, devant l’Américain de 35 ans, neuf fois All-Star NBA, les jeunes basketteurs de la région étaient aux anges. « C’est une légende de la NBA, c’est incroyable de voir ce joueur », s’exclamait l’un d’entre eux. « Un jour j’aimerais être comme lui. Surtout avoir son shoot après les dribbles, c’est magique comme il fait », renchérissait l'un de ses coéquipiers.

Réaction de jeunes fans neuchâtelois : « Une opportunité unique ».

Il y avait de la pression pour les jeunes basketteurs de la région au moment de s'essayer au concours de shoots à trois points. Il y avait de la pression pour les jeunes basketteurs de la région au moment de s'essayer au concours de shoots à trois points.

La recette d’une star

Pour ses jeunes basketteurs neuchâtelois, le chemin est encore très long s’ils entendent découvrir un jour la meilleure ligue du monde. Il y a cependant quelques conseils à avoir en tête pour maximiser ces chances, selon Damian Lillard. « Il faut travailler dur, apprendre à suivre des instructions, à être altruiste et être humble. Il y a beaucoup de joueurs très talentueux qui n’atteignent pas leur but, car ils n’arrivent à faire tout ça », souligne

Damien Lillard : « De nombreux joueurs très talentueux ne sont pas des gens que l’on veut dans son équipe ».

/gjo


 

