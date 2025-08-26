L'ancien coach d'Union devient secrétaire de Swiss Basketball

Daniel Goethals retrouve de l’embauche en Suisse. L’ancien coach d’Union Neuchâtel a été nommé au poste de secrétaire général de Swiss Basketball. C’est ce qu’a indiqué la fédération ce mardi. Agé de 56 ans, le Belge va succéder à Erik Lehmann, qui a fait valoir son droit à la retraite. Daniel Goethals a coaché durant près de deux saisons Union Neuchâtel, de 2019 à 2021, avant de diriger les Sharks d'Antibes, en Pro B, la 2e division française. Il était actuellement sans club. /comm-mne