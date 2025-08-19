Chad Timberlake assure l'intérim à Union Neuchâtel

Le départ de Mitar Trivunovic a été confirmé par les dirigeants d'Union Neuchâtel. Le coach ...
Chad Timberlake assure l'intérim à Union Neuchâtel

Le départ de Mitar Trivunovic a été confirmé par les dirigeants d'Union Neuchâtel. Le coach serbe est remplacé par son assistant Chad Timberlake, nommé ad intérim, dans l'attente d'obtenir son accord définitif.

Chad Timberlake a été nommé pour remplacer Mitar Trivunovic (photo : Albin Tissier). Chad Timberlake a été nommé pour remplacer Mitar Trivunovic (photo : Albin Tissier).

La confirmation d’Union Neuchâtel est tombée. Dans un communiqué diffusé ce mardi, le comité unioniste indique que Mitar Trivunovic quitte le club avec effet immédiat, comme nous vous en avions fait part la veille.  Après avoir officié pendant sept ans à Union Neuchâtel, tout d’abord comme assistant de Dan Goethals, Mitar Trivunovic va relever un nouveau défi : il a été sollicité par Swissbasket pour reprendre le poste d'entraîneur principal du Centre national du basket suisse (CNBS), devenu vacant cet été après le départ d'Ivan Rudez : « C'est donc avec un pincement au cœur que nous le libérons, mais sommes convaincus qu'il saura dans cette nouvelle fonction faire progresser de nombreux jeunes joueurs suisses talentueux », précisent encore les dirigeants neuchâtelois.

Pour pallier le départ de son coach principal, Union Neuchâtel a proposé à son assistant, Chad Timberlake, de le remplacer. Dans l'attente de la finalisation d'un accord, celui-ci a été nommé ad intérim. Chad Timberlake avait rejoint la Riveraine lors de la saison 2021-2022 en provenance du BBC Monthey, tout d'abord comme joueur et ensuite comme assistant-entraîneur et coach des moins de 23 ans. Avant sa carrière d'entraîneur, il avait joué plusieurs saisons au plus haut niveau en Suisse auprès des Lions de Genève, de Fribourg Olympic et duBBC Monthey.


Reprise avec sept joueurs  

Union Neuchâtel a repris l’entraînement avec cinq joueurs de l’effectif de l’an dernier : Kevin Martina, Arthur Borel, Rodin Sangwa, David Vuckovic et Loïc Wyttenbach. À cela s’ajoutent deux nouveaux-venus : un Français de 21 ans, Izan le Meut, vice-champion du monde avec les M19 en 2023. La seconde nouvelle recrue se nomme Lukas Keredzin, joueur suisse de 20 ans. Capable d’évoluer aux postes 1-2-3, il mesure 1m87 et provient du BBC Nyon. /comm-mne


