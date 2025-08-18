Mitar Trivunovic a choisi de quitter Union Neuchâtel

Mitar Trivunovic a décidé de quitter Union Neuchâtel. Après sept ans à la tête du club de Swiss Basketball League, le coach serbe nous affirmé ce lundi matin qu’il avait choisi de changer de cap. Selon ses propos, il s’occupera du Centre national du basket suisse, qui vient de déménager de Lausanne à Macolin : cette structure rassemble les meilleurs jeunes joueurs suisses du pays et elle dispose d’une équipe en Ligue B. Le départ précipité de Mitar Trivunovic est motivé par les énormes difficultés financières et structurelles que connaît actuellement Union Neuchâtel.

Porte-parole – et homme à tout faire – d’Union Neuchâtel, André Prébandier nuance cette information, affirmant que rien n’est encore conclu et que les pourparlers sont en cours. Le cas échéant, Mitar Trivunovic pourrait être remplacé par son assistant Chad Timberlake : les deux hommes disposaient déjà d’un contrat pour la saison prochaine.

Lors de l’assemblée générale du club, le 8 juillet dernier, André Prébandier avait clairement affirmé que cette double charge salariale était trop lourde et qu’une solution devait être trouvée pour l’alléger. Un scénario inverse était plutôt imaginé, spéculant sur le départ de Chad Timberlake. /mne