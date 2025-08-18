Mitar Trivunovic a choisi de quitter Union Neuchâtel

Le coach serbe nous a affirmé qu’il allait changer d'air. Il s’occupera du Centre national ...
Mitar Trivunovic a choisi de quitter Union Neuchâtel

Le coach serbe nous a affirmé qu’il allait changer d'air. Il s’occupera du Centre national du basket suisse. Ce n’est pas encore conclu, selon André Prébandier, homme à tout faire du club unioniste.

C'est un nouveau challenge pour Mitar Trivunovic (et aussi son assistant Chad Timberlake). (Photo : Albin Tissier) C'est un nouveau challenge pour Mitar Trivunovic (et aussi son assistant Chad Timberlake). (Photo : Albin Tissier)

Mitar Trivunovic a décidé de quitter Union Neuchâtel. Après sept ans à la tête du club de Swiss Basketball League, le coach serbe nous affirmé ce lundi matin qu’il avait choisi de changer de cap. Selon ses propos, il s’occupera du Centre national du basket suisse, qui vient de déménager de Lausanne à Macolin : cette structure rassemble les meilleurs jeunes joueurs suisses du pays et elle dispose d’une équipe en Ligue B. Le départ précipité de Mitar Trivunovic est motivé par les énormes difficultés financières et structurelles que connaît actuellement Union Neuchâtel.

Porte-parole – et homme à tout faire – d’Union Neuchâtel, André Prébandier nuance cette information, affirmant que rien n’est encore conclu et que les pourparlers sont en cours. Le cas échéant, Mitar Trivunovic pourrait être remplacé par son assistant Chad Timberlake : les deux hommes disposaient déjà d’un contrat pour la saison prochaine.

Lors de l’assemblée générale du club, le 8 juillet dernier, André Prébandier avait clairement affirmé que cette double charge salariale était trop lourde et qu’une solution devait être trouvée pour l’alléger. Un scénario inverse était plutôt imaginé, spéculant sur le départ de Chad Timberlake. /mne


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Union Neuchâtel»

Rubriques du dossier
Union Neuchâtel désire continuer en Swiss Basketball League

Union Neuchâtel désire continuer en Swiss Basketball League

Joanis Maquiesse va quitter Union Neuchâtel

Joanis Maquiesse va quitter Union Neuchâtel

Cap sur les Etats-Unis pour Dylan Ducommun

Cap sur les Etats-Unis pour Dylan Ducommun

Les M23 d'Union Neuchâtel en bronze au Final Four

Les M23 d'Union Neuchâtel en bronze au Final Four

Actualités suivantes

Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

Battue par l'Ukraine, la Suisse doit attendre

Basketball    Actualisé le 16.08.2025 - 18:13

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

Basketball    Actualisé le 14.08.2025 - 09:03

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

Basketball    Actualisé le 13.08.2025 - 21:12

La saison débutera le 21 octobre avec un choc OKC-Houston

La saison débutera le 21 octobre avec un choc OKC-Houston

Basketball    Actualisé le 09.08.2025 - 13:07

Articles les plus lus

Un groupe de cryptomonnaies revendique les lancers de sex-toys

Un groupe de cryptomonnaies revendique les lancers de sex-toys

Basketball    Actualisé le 08.08.2025 - 13:29

La saison débutera le 21 octobre avec un choc OKC-Houston

La saison débutera le 21 octobre avec un choc OKC-Houston

Basketball    Actualisé le 09.08.2025 - 13:07

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

Basketball    Actualisé le 13.08.2025 - 21:12

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

La vente des Boston Celtics validée par la NBA

Basketball    Actualisé le 14.08.2025 - 09:03

La Suisse bat l'Ukraine 66-64 à Fribourg

La Suisse bat l'Ukraine 66-64 à Fribourg

Basketball    Actualisé le 06.08.2025 - 21:09

Un groupe de cryptomonnaies revendique les lancers de sex-toys

Un groupe de cryptomonnaies revendique les lancers de sex-toys

Basketball    Actualisé le 08.08.2025 - 13:29

La saison débutera le 21 octobre avec un choc OKC-Houston

La saison débutera le 21 octobre avec un choc OKC-Houston

Basketball    Actualisé le 09.08.2025 - 13:07

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

Basketball    Actualisé le 13.08.2025 - 21:12

Un deuxième obstacle à franchir pour la Suisse

Un deuxième obstacle à franchir pour la Suisse

Basketball    Actualisé le 02.08.2025 - 04:03

La Suisse s'incline en Slovaquie

La Suisse s'incline en Slovaquie

Basketball    Actualisé le 02.08.2025 - 20:07

La Suisse bat l'Ukraine 66-64 à Fribourg

La Suisse bat l'Ukraine 66-64 à Fribourg

Basketball    Actualisé le 06.08.2025 - 21:09

Un groupe de cryptomonnaies revendique les lancers de sex-toys

Un groupe de cryptomonnaies revendique les lancers de sex-toys

Basketball    Actualisé le 08.08.2025 - 13:29