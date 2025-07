Union Neuchâtel désire continuer en Swiss Basketball League

Union Neuchâtel ne renonce pas à la Swiss Basketball League. Ce n’est qu’au terme d’une assemblée générale tourmentée, qui a duré trois heures et demie, que les quinze membres du club présents ont accepté de revenir sur leur décision initiale de refuser le budget pour la saison 2025 – 2026. Ce refus n’aurait pas permis de déposer un dossier ad hoc auprès de Swiss Basketball pour l’obtention de la licence de jeu.

À la suite des explications d’André Prébandier, seul membre du comité central présent en chair et en os, l’assemblée a compris dans un second temps les conséquences de sa décision négative. Elle a accepté de revoter le budget. Et sous réserve de l’obtention de la licence, Union Neuchâtel pourra évoluer en 1re division helvétique la saison prochaine. L’effectif de l’équipe sera encore rajeuni et un seul étranger sera engagé. Mitar Trivunovic restera en place comme entraîneur principal. Mais il ne sera en principe plus assisté par Chad Timberlake. /mne