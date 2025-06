Le club de Neuchâtelles sur la bonne voie

C’est un signal encourageant pour le développement du basketball féminin dans le canton : l’équipe des moins de 18 ans du club de Neuchâtelles a décroché la médaille de bronze du final four du championnat de Suisse de sa catégorie dimanche à Bellinzone. Les Neuchâteloises ont même raté la finale pour une rencontre perdue d’un point contre la relève d’Elfic Fribourg. Elles ont en revanche enlevé la petite finale, contre Riva, pour 3 points.

Fondé il y a deux ans, ce club cantonal visait à regrouper les forces du basketball féminin neuchâtelois et à le rendre plus attractif. Pour Fabien Perrinjaquet, membre du comité, il est sur la bonne voie : « On travaille depuis deux ans dans ce sens depuis la création du club par le regroupement de filles de tout le canton de Neuchâtel ». Le mouvement juniors de Neuchâtelles comprend des équipes dans toutes les catégories d’âges des M12 au M20. Le club compte encore deux équipes d’adultes en 2e et 3e ligues.