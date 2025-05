Les M23 d’Union battus au Final Four, la lutte continue pour la survie du club

Pas de finale à la maison pour les moins de 23 ans d’Union Neuchâtel, en 1re ligue de basketball. Vainqueurs en saison régulière du groupe ouest, les joueurs de Chad Timberlake se sont inclinés 72-61 samedi à la Riveraine contre Vevey Riviera, en demi-finale du Final Four. Les Unionistes affronteront les Pully Lausanne Foxes dimanche en finale pour la troisième place à 11h30, tandis que les Vaudois, une équipe senior qui s’est renforcée en cours de saison et pouvant compter sur deux joueurs américains, défieront Vacallo en finale.

750 spectateurs étaient présents samedi à la Riveraine. Ce Final Four est une belle vitrine pour l’équipe espoirs d’Union Neuchâtel, qui représente à la fois le sommet de la pyramide de la relève neuchâteloise et l’antichambre du professionnalisme, la moitié de l’équipe étant composée de joueurs déjà intégrés à la première équipe du club. Ceux-ci sont issus de la formation d’Union Neuchâtel et ont grandi dans la région, à « Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne, Yverdon », exemplifie André Prébandier, le responsable de la communication à Union Neuchâtel.







Rôle d'intégration sociale « pas assez reconnu »



Le mouvement jeunesse d’Union Neuchâtel est composé de plus de 300 jeunes, dont certains sont âgés de moins de 6 ans. Il est alimenté par des clubs comme ceux de Marin, Val-de-Ruz et La Chaux-de-Fonds. « Nous avons un directeur technique et un centre de promotion des espoirs reconnu par Swiss Olympic », rappelle André Prébandier.

En proie à d’importants soucis financiers, le club d’Union Neuchâtel joue sa survie – donc aussi celle de la relève – dans les prochaines semaines. L’occasion de faire passer un message : « Nos jeunes représentent une trentaine de nationalités différentes. Les entreprises sont prêtes à soutenir cet effort, mais les collectivités publiques ne le reconnaissent pas assez. Nous avons un rôle de cohésion sociale très important, sans parler de notre impact positif en termes de santé publique », glisse André Prébandier.