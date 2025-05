« Le bilan est quand même très réjouissant » pour Union Neuchâtel

« On a rarement vu une équipe autant soudée. » Le porte-parole et membre du comité d’Union Neuchâtel André Prébandier avait le sourire vendredi dans La Matinale, malgré l’élimination. Les basketteurs de La Riveraine se sont inclinés sèchement lors de l’acte V des quarts de finale des play-off de Swiss Basketball League face aux Lions de Genève jeudi soir. Mais la troupe de Mitar Trivunovic a eu le mérite de pousser les Genevois dans leurs derniers retranchements, à savoir un acte V dans une série où « personne n’aurait misé un seul cent » sur Union, selon André Prébandier. Combiné à la participation au Final Four de la SBL Cup et à une finale de la Coupe de Suisse, mais aussi une 7e place en saison régulière, le bilan global est « très réjouissant ». « Tous les joueurs étaient dans un esprit de famille », fait remarquer le porte-parole d’Union Neuchâtel. « On était parti avec un budget beaucoup plus limité cette saison, une équipe très jeune, deux seuls joueurs étrangers », précise-t-il.

Justement au niveau financier, le club de basketball neuchâtelois a tiré la sonnette d’alarme mi-mars, lançant un appel aux dons. « Nous sommes toujours en train de nous battre pour sauver le club », lance André Prébandier. Il précise que sur les 150'000 francs recherchés, il manque aujourd’hui « 50 à 60'000 francs », tout en mentionnant que des discussions sont ouvertes avec des sponsors, « y compris des nouvelles entités ». Le comité va tout faire pour avoir une équipe en Swiss Basketball League la saison prochaine et pour le moment, une relégation volontaire en Ligue B n’est pas envisagée.