Union Neuchâtel est dos au mur

La victoire ou les vacances pour Union Neuchâtel. Les hommes de Mitar Trivunovic reçoivent les Lions de Genève ce samedi à 18h pour l’acte III des quarts de finale des play-offs de Swiss Basketbal League. Les Neuchâtelois sont menés 2-0 dans cette série au meilleur des cinq matches et se retrouve donc dos au mur.

La marche semble haute pour Union : il ne faut pas être trop défaitiste, mais quand même un poil réaliste. Les chiffres le montre : contre Genève cette saison, Union Neuchâtel n’a pas gagné le moindre match. Mais il y a eu quelques rencontres plus serrées que d’autres, on pense notamment à la finale de la Coupe de Suisse au début du mois, ou tout simplement à l’acte II mardi soir, pendant lequel les Unionistes ont failli renverser complètement le match. Et justement, on l’a vu mardi avec un troisième quart temps de feu : Union n’est pas à côté de la plaque et bien au contraire.

Pour battre les Lions, les Neuchâtelois devront livrer un match plein. Trop de fois cette saison, la troupe de Mitar Trivunovic a livré de belles prestations, mais n’a pas réussi à maintenir le cap tout au long de la rencontre.

Il faut aussi que ce samedi à La Riveraine, les leaders de cette jeune équipe soient performants : on pense notamment au meneur américain Russel Jones, capable de claquer 19 points… comme seulement 4 ou 5 dans une rencontre. L’équipe doit aussi pouvoir compter sur l’apport physique de Matthew Dentlinger sous le panier, sur l’adresse de shooteur comme Joanis Maquiesse, très en verve depuis le début de la série, ou de Dylan Ducommun, qui a inscrit 75% de ses tirs à trois points samedi dernier… mais n’a pas réussi un seul tir primé mardi.

Il faudra donc que toute l’équipe soit à 100% pour espérer renverser les Lions de Genève et leur joueurs talentueux et expérimentés comme Boris Mbala, Juwann James, Jaqualyn Gilbreath, Noé Anabir ou encore Isaiah Wiliams. Mais avec le cœur, les tripes et le soutien du public de la Riveraine, rien n’est impossible ! /lgn