Union veut toujours y croire

En réalité, pour s’imposer face aux Lions de Genève, Union Neuchâtel laisse surtout le sentiment de devoir s’améliorer dans tous les domaines. Joanis Maquiesse relève aussi qu’il faudra être capable de maîtriser deux joueurs qui étaient en feu samedi, Boris Mbala et Isaiah Williams auteur d’un cinq sur six aux shoots à trois points : « On sait que ce sont deux joueurs qui sont très forts. On l’avait déjà vu en finale de la Coupe de Suisse. On sait que Boris Mbala peut faire mal alors qu’Isaiah et capable de tout faire sur le terrain. »

Joanis Maquiesse est aussi conscient du manque actuel d’adresse des Unionistes : « C’est vraiment ce qui nous fait du mal ces derniers matches. On doit mettre nos tirs. »