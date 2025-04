Union Neuchâtel veut tout reprendre à zéro

Genève, des Lions malins

Les statistiques ne jouent pas en faveur d’Union Neuchâtel dans cet affrontement. Les joueurs de Mitar Trivunovic éprouvent des difficultés face aux joueurs du bout du lac Léman. Ils restent sur huit défaites consécutives contre les Genevois, toutes compétitions confondues. La dernière victoire des joueurs du Littoral face aux Lions remonte au 29 octobre 2023.

Plus récemment, difficile de ne pas repenser à cette finale de Coupe de Suisse perdue 72-65 à Berne, il y a deux semaines, alors que les Unionistes menaient encore à l'entame du dernier quart-temps. Dylan Ducommun, de son côté, ne s’attarde pas sur ces chiffres : « Bien sûr, on croit que c’est possible, sinon ça ne servirait à rien de jouer », affirme l’international suisse.

Selon lui, les Genevois ont davantage d’expérience, mais la jeunesse de l’effectif neuchâtelois pourrait justement devenir un atout quand l’intensité des matches montera d’un cran : « C’est une équipe qui a beaucoup d’expérience. Maintenant, il va falloir qu’on mette encore plus d’énergie qu’eux », explique-t-il. « La jeunesse, c’est un avantage, mais il faut qu’on l’utilise avec intelligence. Quand on reviendra à La Riveraine avec tout le public qui sera là, je pense que ça sera faisable », conclut le joueur de 21 ans.