Union Neuchâtel perd sa 5e place

Union Neuchâtel rate le coche. L’équipe de Mitar Trivunovic a perdu face au BBC Nyon 79-72 mercredi soir à la Riveraine. Elle perd ainsi sa 5e place au classement de Swiss Basketball League au profit des Vaudois, qui ont cependant joué un match de plus que les Neuchâtelois.

Privés de Dylan Ducommun et d’Eliott Kübler, Union a accusé un retard maximal de 14 points (aux 2e et 3e quart-temps). Malgré un sursaut d’orgueil en fin de troisième période, qui leur a permis de repasser devant (57-56), et un Matthew Dentlinger auteur de 19 points, les Neuchâtelois n’ont pas pu résister aux Vaudois qui ont tenu leur match jusqu’au bout.

Pas le temps de cogiter pour la troupe de Mitar Trivunovic, qui reprend la route samedi déjà. Elle affronte le BBC Monthey-Chablais à 17h30 en terres valaisannes. /lgn