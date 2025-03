Union Neuchâtel doit mettre la pression de côté

Tout donner et se battre jusqu’au bout. Pour Mitar Trivunovic, c’est le seul moyen pour qu’Union Neuchâtel batte Massagno en demi-finale de la Coupe de Suisse de basketball. La rencontre se joue à 18h à La Riveraine. Le coach neuchâtelois a une équipe jeune, très jeune, et son challenge ces derniers jours n’était pas seulement que ses hommes soient prêts physiquement et tactiquement, mais aussi mentalement. Il fallait que Mitar Trivunovic prépare ses joueurs à tenir la pression que représente un match d’une telle importance. Pour cela, sa méthode est simple : « Je prends toute la pression sur moi, c’est comme ça que je leur ai parlé toute la semaine », explique le coach serbe.