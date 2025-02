Eliott Kübler se confie sur son « bonheur » d'être de retour à Union Neuchâtel

Le 11 janvier dernier, en quart de finale de la Coupe de Suisse contre Lugano, il marquait un panier du milieu du terrain, à la fin du premier quart-temps, sur le buzzer. Voilà comment Eliott Kübler a signé son retour à la compétition sur son premier ballon, après une longue absence pour blessure !

L’ailier neuchâtelois de 26 ans a manqué toute la saison dernière après s’être blessé gravement à un ménisque avec l’équipe de Suisse à l’été 2023 : le début d’une « période compliquée » pour l’ancien junior unioniste. « Depuis l’été 2024, même si je n’avais pas (encore) signé à Union Neuchâtel, j’étais auprès d’eux, aux entraînements le soir, c’est ce qui me permettait de me motiver un peu, parce que si on est tout seul, on peut vite se laisser aller », confie Eliott Kübler, qui a signé un contrat avec Union Neuchâtel le mois dernier, lui qui portait encore le maillot de Vevey Riviera Basket avant de se blesser. Le joueur de 201 cm avait déjà porté les couleurs unionistes entre 2018 et 2021, avant d’éclore dans l'élite au sein du club vaudois.



Aujourd’hui, Eliott Kübler gagne sa croûte à côté du basket. « Je me mets un peu moins de pression qu’avant pour partir à l’étranger dans d’autres ligues européennes. Là, je suis juste content d’être de retour et de jouer au basket », sourit le Neuchâtelois.