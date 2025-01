Union Neuchâtel frôle l’exploit

Union Neuchâtel n'est vraiment pas passé loin de l'exploit samedi après-midi. Les joueurs de Mitar Trivunovic ont tenu la dragée haute au favori, Fribourg Olympic, en s'inclinant sur le fil 73-69 en demi-finale du Final Four de la SBL Cup, disputée à Montreux.





Les Olympiens ont tremblé

Les basketteurs neuchâtelois ont signé une des plus belles prestations de leur saison, malgré la défaite. Union Neuchâtel peut être fier de la réplique qu'il a donnée à l'ogre fribourgeois samedi à Montreux. Largement favori avant cette partie, les Olympiens ont dû cravacher pour battre les Unionistes qui ont mis beaucoup d'intensité dans leur jeu. « On savait que Fribourg n’aime pas quand le score est serré jusqu’à la fin et on avait l’objectif de les faire stresser et cela a fonctionné », analysait l’ancien fribourgeois d’Union Neuchâtel, Joanis Maquiesse.