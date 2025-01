Union Neuchâtel en quête d'un trophée ce week-end

Un trophée sera décerné au bout ce week-end des 25 et 26 janvier ! Et les basketteurs d’Union Neuchâtel savent qu’il ne sera pas aisé à aller chercher. L’équipe du Littoral est en effet engagée dans le final four de la SBL Cup, qui se tient à Montreux. En demi-finale, les Unionistes devront en découdre avec Fribourg Olympic, ce samedi sur le coup de 16 heures. Battre l’ogre du basketball helvétique parait insurmontable pour la jeune phalange de Mitar Trivunovic. Le coach unioniste va toutefois inciter ses joueurs à ne pas baisser avant d’avoir commencé : « On le sait, Fribourg Olympic évolue un niveau au-dessus des autres équipes. Cela ne sera pas facile, on va essayer de faire quelque chose. L’essentiel sera de maintenir l’intensité durant tout le match », calcule Mitar Trivunovic. Le coach unioniste se souvient que lors de son dernier match de championnat face à Fribourg Olympic, son équipe menait même d’un point au score avant de s’écrouler dans les sept dernières minutes.