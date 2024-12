Dylan Ducommun veut « aller chercher un trophée cette saison » avec Union Neuchâtel

De l’ambition à revendre

Avant de recevoir Nyon samedi (en direct sur RTN dès 17h45), Union Neuchâtel s’accroche à la quatrième place du classement. La troupe de Mitar Trivunovic disputera aussi son quart de finale de la Coupe de Suisse le 11 janvier contre Lugano et participera au Final Four de la SBL Cup à Montreux (25-26 janvier). « Notre but, c’est d’aller chercher un titre quelque part. On se concentre sur Montreux pour l’instant, mais il y aura aussi la Coupe de Suisse et puis le championnat. On veut aller le plus loin possible dans chaque compétition », ambitionne Dylan Ducommun. /dpi