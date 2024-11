La mayonnaise a pris à Union Neuchâtel

La jeunesse fait du bien à Union Neuchâtel. En Swiss Basketball League, les Unionistes sont la plus jeune équipe cette saison. Cet été, ils ont connu de nombreux changements avec la venue de sept nouvelles recrues, dont deux étrangers seulement : Matthew Dentlinger (en provenance des Lions de Genève) et Russell Jones Jr. Et on peut dire que les changements ont été positifs pour l’équipe de Mitar Trivunovic, actuellement troisième du classement.

Les deux Américains arrivés cette saison se plaisent à Neuchâtel. Russell Jones Jr. avoue tout de même avoir dû « s'habituer au rythme de vie européen » depuis sa venue cet été en Suisse. Cet Américain de Caroline du Sud ne cache pas avoir travaillé toute sa vie pour avoir une telle opportunité de jouer sa première année en tant que professionnel, après cinq ans en NCAA, le plus haut niveau de sport universitaire aux États-Unis.