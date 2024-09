Mitar Trivunovic : « Je ne suis pas dépité »

Mitar Trivunovic, de même que son assistant Chad Timberlake, est reconnu pour sa capacité à faire progresser les jeunes joueurs. C’est aussi ce qu’a incité Arthur Borel à revenir dans son club formateur après s’être exilé en France : ce Neuchâtelois de 20 ans a passé deux ans dans un centre de formation en Alsace : « L’idée c’est de se challenger tous les jours à l’entraînement », explique Arthur Borel. « Et le niveau de jeu, c’est plus fort ici qu’en France, il y a plus de technique et c’est plus physique. »