Union Neuchâtel obtient sa licence

Union Neuchâtel a finalement obtenu sa licence pour la saison prochaine de Swiss Basketball League. Le club de la Riveraine a annoncé mardi soir que la fédération lui a octroyé le précieux sésame de la première division pour la treizième saison d'affilée. Le fruit « d’un travail acharné avec de nombreuses démarches administratives et financières que nous avons dû réaliser depuis la fin du championnat en avril », relève le communiqué. Union qui indique également que son coach Mitar Trivunovic a rempilé pour deux saisons supplémentaires, dans le but de continuer à promouvoir les jeunes joueurs de talents au plus haut niveau du basket suisse. Son assistant Chad Timberlake a également vu son contrat prolongé d'une saison. Ils seront donc toujours Unionistes jusqu'à la fin de l’exercice 2025-2026.





Budget revu à la baisse

Pour la future saison de Swiss Basketball League, le comité d’Union Neuchâtel informe qu’il a dû légèrement diminuer son budget. Quant au contingent, il sera annoncé prochainement, peut-on lire dans le communiqué. /comm-lgn